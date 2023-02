Μια συνοριακή πύλη ανάμεσα στους μακροχρόνιους εχθρούς, την Τουρκία και την Αρμενία, άνοιξε για πρώτη φορά εδώ και 35 χρόνια, ώστε να επιτραπεί η μεταφορά βοήθειας προς τα θύματα του φονικού σεισμού στην Τουρκία και την Συρία, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και επιβεβαίωσε ένας διπλωμάτης.

Ο ειδικός απεσταλμένος της Τουρκίας για την Αρμενία, Σερντάρ Κιλίτς, ανέβασε στο Twitter φωτογραφίες από φορτηγά που διασχίζουν το σημείο ελέγχου Αλικάν στην τουρκική πλευρά του ποταμού Αράς, ο οποίος χωρίζει τις δύο χώρες.

«Πάντα θα θυμάμαι την γενναιόδωρη βοήθεια που έστειλε ο λαός της Αρμενίας, για να συμβάλλει ώστε να ανακουφιστούν οι πληγέντες από τον σεισμό στην Τουρκία», είπε ο Κιλίτς, ευχαριστώντας Αρμένιους αξιωματούχους.

Για την αποστολή βοήθειας από την Αρμενία στην Τουρκία, ενημέρωσε μέσω Twitter και ο αντιπρόεδρος της αρμενικής Βουλής Ruben Rubinyan.

Σύμφωνα με το Αnadolu, το πέρασμα χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά για τη μεταφορά βοήθειας από την τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο στην πληγείσα από τον σεισμό Αρμενία το 1988.

Τον περασμένο χρόνο, Τούρκοι και Αρμένιοι ηγέτες είχαν ανεπίσημη συνάντηση σε μια ευρωπαϊκή σύνοδο έπειτα από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών τους, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεών τους.

Trucks with humanitarian aid crossed the Armenian-Turkish border today and are on their way to the earthquake affected area. Happy to have been able to assist. @serdarkilic9 pic.twitter.com/EW0XRjW83d

— Ruben Rubinyan (@RubenRubinyan) February 11, 2023