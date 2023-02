Η τουρκική ενεργειακή εταιρεία Karadeniz Holding ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει δύο ειδικά κατασκευασμένα πλοία, τα οποία μπορούν έκαστο να φιλοξενήσουν 1.500 άτομα, για να βοηθήσουν τους σεισμόπληκτους στην επαρχία της νότιας Τουρκίας, την Χατάι, η οποία επλήγη από τον καταστροφικό σεισμό που άφησε πίσω του πάνω από 20.000 νεκρούς.

«Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρχές για να στείλει τα σωστικά πλοία Suheyla Sultan και Rauf Bey στην πόλη Αλεξανδρέττα της επαρχίας Χατάι», αναφέρει η εταιρεία και προσθέτει ότι αυτή θα είναι η πρώτη ανθρωπιστική αποστολή της.

Τα πλοία αυτά είναι ειδικά κατασκευασμένα για αποστολές παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, έχουν δωμάτια, ψυγεία, τηλεοράσεις και σύστημα θέρμανσης, ενώ παρέχουν και υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης και σίτισης, όπως ανέφερε η εταιρεία.

“Επικεντρώσαμε όλη την ενέργειά μας σε αυτό το έργο για να εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους στις πληγείσες περιοχές. Στοχεύουμε να τους παράσχουμε ένα ασφαλές καταφύγιο το συντομότερο δυνατό”, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο σεισμός άφησε πίσω του εκατοντάδες χιλιάδες άστεγους σε δέκα επαρχίες της νοτιοανατολικής Τουρκίας με πολλούς από αυτούς να κοιμούνται σε σκηνές και σε αυτοκίνητα σε πολικές θερμοκρασίες.

Η Karadeniz Holding είναι γνωστή για τα 36 πλωτά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

