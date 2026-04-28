ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Συνάντηση εργασίας με τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, κ.κ. Miapetra Kumpula-Natri και Laura Castel, πραγματοποίησε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.
Αντικείμενο της συνάντησης υπήρξε η τρέχουσα κατάσταση στο κράτος δικαίου και τη θεσμική λειτουργία της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε συνέχεια και του από 27.01.2026 σχετικού υπομνήματος που έχουν υποβάλει στην αρμόδια Επιτροπή οι Βουλευτές του Κινήματος και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος.
Υπονόμευση των θεσμών
Όπως τονίστηκε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, παρά το γεγονός ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι ώριμη και ανθεκτική, αντιμετωπίζει σήμερα πολύ σοβαρούς κινδύνους λόγω της υπονόμευσης των θεσμών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και στις τρέχουσες εξελίξεις, καθώς και σε άλλα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας και Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο νομικός παραστάτης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Βελεγράκης.
-Στο ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι ο αγώνας για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου «δεν αρχειοθετείται», με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προαναγγέλλει κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες.
