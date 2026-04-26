Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε ανακουφισμένος για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, μετά την πρόσφατη ένοπλη επίθεση στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση το γεγονός ότι ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».
The attack at the White House Correspondents’ Dinner is a stark reminder that violence has no place in democracy. It’s a relief that @POTUS, the First Lady and all attendees are safe, but such incidents can never be tolerated. Protecting democratic institutions is non-negotiable.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 26, 2026
