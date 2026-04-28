Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης
Η Νέα Αριστερά δια του εκπροσώπου Τύπου της εκτοξεύει πυρά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σκιά της ανοιχτής επιστολής πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία στοχοποιούν το Μαξίμου για το «επιτελικό κράτος»
Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία στοχοποιούν το Μέγαρο Μαξίμου για το «επιτελικό κράτος».
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Γιώργου Λυκοπάντης υπογράμμισε για το άρθρο των πέντε βουλευτών της ΝΔ στα ΝΕΑ.
«Η σημερινή παρέμβαση των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Εφημερίδα “Τα Νέα”, καταδεικνύει αυτό που γνωρίζει η ελληνική κοινωνία:
Το γεγονός ότι αρχιερέας της διαπλοκής, της διαφθοράς και της καχεκτικής δημοκρατίας είναι ο αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός».
Ο κ. Λυκοπάντης πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών αποτελεί το πιο τρανό παράδειγμα της αποτυχίας του αφηγήματος του «επιτελικού κράτους».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκέντρωσε στο γραφείο του τον πλήρη έλεγχο του μηχανισμού εξουσίας. Για αυτο και θα λογοδοτήσει στον ελληνικό λαό και στην δικαιοσύνη».
Τι αναφέρουν στην επιστολή
Οι Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Ιωάννης Παππάς ζητούν ένα πιο αποκεντρωμένο και θεσμικά ισορροπημένο σύστημα άσκησης εξουσίας, με μεγαλύτερο ρόλο για τα υπουργεία, την Κοινοβουλευτική Ομάδα και την περιφέρεια.
Τονίζουν ακόμη πως ότι η ενίσχυση του κεντρικού μηχανισμού διακυβέρνησης υποβάθμισε τον ρόλο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ενώ αφήνουν αιχμές για την πρακτική κατά την οποία οι επιτυχίες πιστώνονται στο κέντρο λήψης αποφάσεων, ενώ οι ευθύνες για σοβαρές παθογένειες – όπως λένε – μετακυλίονται προς τα κάτω.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις