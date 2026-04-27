Συνάντηση Βαρδακαστάνη με Σπυρόπουλο στη Χαριλάου Τρικούπη – «Καλό αγώνα»

Συνάντηση στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη είχαν το πρωί της Δευτέρας ο νέος γραμματέας της Κ.Π.Ε. του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο προκάτοχος του Ανδρέας Σπυρόπουλος.

«Συναντηθήκαμε σήμερα, με τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, έναν νέο άνθρωπο που έχει υπηρετήσει το ΠΑΣΟΚ και την παράταξη με αφοσίωση και με πάθος. Είναι για μένα μεγάλη τιμή να διαδέχομαι στη θέση του Γραμματέα τον Ανδρέα για να συνεχίσουμε το έργο που ήδη έχει πραγματοποιηθεί και για να οργανώσουμε όλοι μαζί με την καθοδήγηση του Προέδρου μας Νίκου Ανδρουλάκη τη δημοκρατική πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή» τόνισε ο κ. Βαρδακαστάνης και πρόσθεσε. «Τον ευχαριστώ θερμά, συνεχίζουμε».

Από την πλευρά το κ. Σπυρόπουλος υπογράμμισε ότι θα είναι δίπλα στον κ. Βαρδακαστάνη σε ότι χρειαστεί και του ευχήθηκε καλό αγώνα.

«Είχα την ευκαιρία σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη να καλωσορίσω τον νέο Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Βαρδακαστάνη. Με αισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας για όσα καταφέραμε αυτά τα τέσσερα χρόνια, που μεγάλωσαν και δυνάμωσαν την παράταξη αλλά και με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη για τις ακόμη καλύτερες και δημιουργικές στιγμές που είναι μπροστά μας» είπε ο κ. Σπυρόπουλος για να προσθέσει.

«Οι διαπιστωμένες ικανότητες, η διάθεση για προσφορά και το ξεκάθαρα ενωτικό μήνυμα της εκλογής του συναντούν τις ολόψυχες ευχές μου για καλή επιτυχία στο έργο του».