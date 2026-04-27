ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας

«Σήμερα ξεκινάμε τον προεκλογικό μας αγώνα. Μην χάσουμε ούτε στιγμή. Ενωμένοι σε κάθε γωνιά, απέναντι στη δεξιά, απέναντι στη συντήρηση, απέναντι σε ό,τι σκοτεινό κρατά τη χώρα εγκλωβισμένη πίσω στο παρελθόν. Ενωμένοι θα νικήσουμε». Με αυτή την αναφορά, λίγα δευτερόλεπτα πριν ανακοινώσει το όνομα του Γιάννη Βαρδακαστάνη για τη θέση του γραμματέα αλλά και τη σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέστησε σαφές ότι πλέον η Παράταξη κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς.

Κατά την ομιλία του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει τον μοναδικό, αλλά ισχυρό αντίπαλο της ΝΔ, στις προσεχείς κάλπες. «Θα κλείσουμε οριστικά τον κύκλο των αμετανόητων, παλαιοκομματικών πρακτικών του συστήματος Μαξίμου» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη

Δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να στείλει ένα διπλό μήνυμα αφενός, μέσω της ομιλίας του, αφετέρου μέσω της πρότασης που κατέθεσε για τα κομματικά όργανα. Κατ’ αρχάς, το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του θέλησαν να συντηρήσουν το καλό μομέντουμ του συνεδρίου. Άλλωστε, με δεδομένο ότι έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική χρονιά, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αναζητά τη μέγιστη δυνατή κομματική συσπείρωση. Ο στόχος είναι να δοθεί ο προεκλογικός αγώνας χωρίς ίχνος εσωστρέφειας.

Το γεγονός, δε, ότι δεν υπήρξαν άλλες υποψηφιότητες για τα όργανα πέρα από αυτές που πρότεινε ο πρόεδρος του κόμματος, δείχνει ότι οι εξαντλητικές διαβουλεύσεις των προηγούμενων ημερών έπιασαν τόπο, ενώ καμία εσωκομματική ομάδα δεν ήθελε, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, να δημιουργήσει νέες εντάσεις.

«Μονομέτωπο» με τη ΝΔ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι το «σύστημα Μαξίμου» επιδιώκει τη μετατροπή των εκλογών σε μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει ανάχωμα σε αυτή τη στρατηγική, υπογραμμίζοντας ότι η μάχη του ΠΑΣΟΚ είναι η μάχη της πρώτης θέσης, της εκλογικής νίκης και της πολιτικής αλλαγής. «Δεν υπάρχει άλλος στόχος για το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ομιλία του είχε εφ’ όλης της ύλης χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στην οικονομία, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Μάλιστα, μετά την ομιλία του, σε πηγαδάκια ανάμεσα σε στελέχη σχολιάστηκε έντονα η απάντηση που έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη περί Ντίλιαν και Ντίλαν. «Κύριε Μητσοτάκη, η διαφορά είναι ότι τον Μπομπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι μας. Ο κ. Ντίλιαν ήθελε να μας ακούει όλους. Και άκουγε ειδικά τους Υπουργούς σας, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφους, κι εσείς δεν κάνατε τίποτα για να υπερασπιστείτε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας», ανέφερε με νόημα.

«Καρφιά» σε Τσίπρα

Με την «πολιτική αλλαγή» και τον στόχο της εκλογικής νίκης «έστω με μία ψήφο διαφορά» να αποτελούν ένα σταθερό μοτίβο στις τοποθετήσεις του αρχηγού του Κινήματος, χθες ο ίδιος επέλεξε να ξανά «καρφώσει» εμμέσως πλην σαφώς τον Αλέξη Τσίπρα. Το είχε κάνει και κατά την συζήτηση που είχε στο οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Αναρωτηθείτε: Ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία; Κάποιος που υπέστη ως αντιπολίτευση τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα Μεταπολίτευσης;» διερωτήθηκε με καυστικό τόνο, στέλνοντας μήνυμα με κατεύθυνση όχι μόνο το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και τη Λεωφόρο Αμαλίας.

Η επιλογή Βαρδακαστάνη

Με χειροκροτήματα υποδέχθηκε το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ο νέος γραμματέας αποδείχθηκε μία πρόταση ενωτική, καθώς έλαβε ποσοστό 88%. Συνολικά, υπερψηφίστηκε από 279 μέλη, με το σύνολο των ψηφισάντων να είναι 317. Πρόκειται για το πρώτο άτομο με αναπηρία που καταλαμβάνει μία τόσο κρίσιμη θέση σε πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τελικές αποφάσεις είχαν ληφθεί την Παρασκευή το βράδυ μετά από διαβουλεύσεις του επικεφαλής του κόμματος με τους συνεργάτες του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον χαρακτήρισε «άνθρωπο της κοινωνικής προσφοράς, έναν μαχητή της πολιτικής μα κυρίως έναν μαχητή της ζωής, που δίνει ένα ιδιαίτερο παράδειγμα».

Επισήμανε ότι στο πρόσωπό του το κόμμα τιμά με την επιλογή του γραμματέα κάθε άνθρωπο με αναπηρία και κάθε οικογένεια «που αγωνίζεται, για την ελπίδα και την αξιοπρέπεια χωρίς πραγματική στήριξη» τόνισε.

Ξεκαθάρισε δε ότι η επιλογή στο πρόσωπο του είναι ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει, ως κυβέρνηση, την προτεραιότητα της ισότιμης πρόσβασης όλων των ατόμων με αναπηρία σε όποιο γεωγραφικό μέρος της χώρας και αν ζουν, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στον πολιτισμό αλλά και στην πολιτική.

Τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή, πρώτος σε σταυρούς στο Πολιτικό Συμβούλιο εκλέχθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς με 261 ψήφους. Ακολούθησε η Μιλένα Αποστολάκη με 251, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με 230, ο Παύλος Γερουλάνος με 228 και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος 226. Αντίστοιχες ψήφους πήρε και ο Μιχάλης Κατρίνης.

Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

1. Κώστας Τσουκαλάς 261

2. Μιλένα Αποστολάκη 251

3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230

4. Παύλος Γερουλάνος 228

5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226

6. Μιχάλης Κατρίνης 226

7. Άννα Διαμαντοπούλου 224

8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220

9. Παύλος Χρηστίδης 211

10. Θανάσης Γλαβίνας 201

11. Χάρης Δούκας 192

12. Κώστας Σκανδαλίδης 184

13. Νίκος Μήλης 181

14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176

15. Κώστας Παπαδημητρίου 174

16. Μιχάλης Αεράκης 174

17. Μαρία Δαφέρμου 170

18. Μάρα Κουκουδάκη 159

19. Κατερίνα Σολωμού 144

20. Έφη Χαλάτση 131

21. Φίλιππος Σαχινίδης 129

22. Τόνια Αντωνίου 124

23. Μιχάλης Τζελέπης 121

Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

1. Κόκκιας Σάκης 190

2. Καπώνης Δημοσθένης 184

3. Ζούπη Εύα 159

4. Παπαγιανάκης Κώστας 159

5. Τσούνης Χρήστος 159

6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156

7. Μπίνα Στέλλα 156

8. Πολίτης Θωμάς 150

9. Τσακάλου Δανάη 150

10. Αυξεντίου Κατερίνα 140

11. Τσαρος Περικλής 137

12. Νούσιος Βασίλης 124

13. Κατσίλας Γρηγόρης 123

14. Σιώζου Σεβαστή 120

15. Κονδύλης Χάρης 118