27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας
Πολιτική Γραμματεία 27 Απριλίου 2026, 10:24

ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας

Την έναρξη της προεκλογικής περιόδου κήρυξε επίσημα κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο Νίκος Ανδρουλάκη, με τα μέλη του οργάνου να υπερψηφίζουν τον Γιάννη Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του κόμματος και να εκλέγουν το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

«Σήμερα ξεκινάμε τον προεκλογικό μας αγώνα. Μην χάσουμε ούτε στιγμή. Ενωμένοι σε κάθε γωνιά, απέναντι στη δεξιά, απέναντι στη συντήρηση, απέναντι σε ό,τι σκοτεινό κρατά τη χώρα εγκλωβισμένη πίσω στο παρελθόν. Ενωμένοι θα νικήσουμε». Με αυτή την αναφορά, λίγα δευτερόλεπτα πριν ανακοινώσει το όνομα του Γιάννη Βαρδακαστάνη για τη θέση του γραμματέα αλλά και τη σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέστησε σαφές ότι πλέον η Παράταξη κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς.

Κατά την ομιλία του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει τον μοναδικό, αλλά ισχυρό αντίπαλο της ΝΔ, στις προσεχείς κάλπες. «Θα κλείσουμε οριστικά τον κύκλο των αμετανόητων, παλαιοκομματικών πρακτικών του συστήματος Μαξίμου» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη

Δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να στείλει ένα διπλό μήνυμα αφενός, μέσω της ομιλίας του, αφετέρου μέσω της πρότασης που κατέθεσε για τα κομματικά όργανα. Κατ’ αρχάς, το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του θέλησαν να συντηρήσουν το καλό μομέντουμ του συνεδρίου. Άλλωστε, με δεδομένο ότι έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική χρονιά, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αναζητά τη μέγιστη δυνατή κομματική συσπείρωση. Ο στόχος είναι να δοθεί ο προεκλογικός αγώνας χωρίς ίχνος εσωστρέφειας.

Το γεγονός, δε, ότι δεν υπήρξαν άλλες υποψηφιότητες για τα όργανα πέρα από αυτές που πρότεινε ο πρόεδρος του κόμματος, δείχνει ότι οι εξαντλητικές διαβουλεύσεις των προηγούμενων ημερών έπιασαν τόπο, ενώ καμία εσωκομματική ομάδα δεν ήθελε, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, να δημιουργήσει νέες εντάσεις.

«Μονομέτωπο» με τη ΝΔ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι το «σύστημα Μαξίμου» επιδιώκει τη μετατροπή των εκλογών σε μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει ανάχωμα σε αυτή τη στρατηγική, υπογραμμίζοντας ότι η μάχη του ΠΑΣΟΚ είναι η μάχη της πρώτης θέσης, της εκλογικής νίκης και της πολιτικής αλλαγής. «Δεν υπάρχει άλλος στόχος για το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ομιλία του είχε εφ’ όλης της ύλης χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στην οικονομία, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Μάλιστα, μετά την ομιλία του, σε πηγαδάκια ανάμεσα σε στελέχη σχολιάστηκε έντονα η απάντηση που έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη περί Ντίλιαν και Ντίλαν. «Κύριε Μητσοτάκη, η διαφορά είναι ότι τον Μπομπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι μας. Ο κ. Ντίλιαν ήθελε να μας ακούει όλους. Και άκουγε ειδικά τους Υπουργούς σας, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφους, κι εσείς δεν κάνατε τίποτα για να υπερασπιστείτε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας», ανέφερε με νόημα.

«Καρφιά» σε Τσίπρα

Με την «πολιτική αλλαγή» και τον στόχο της εκλογικής νίκης «έστω με μία ψήφο διαφορά» να αποτελούν ένα σταθερό μοτίβο στις τοποθετήσεις του αρχηγού του Κινήματος, χθες ο ίδιος επέλεξε να ξανά «καρφώσει» εμμέσως πλην σαφώς τον Αλέξη Τσίπρα. Το είχε κάνει και κατά την συζήτηση που είχε στο οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Αναρωτηθείτε: Ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία; Κάποιος που υπέστη ως αντιπολίτευση τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα Μεταπολίτευσης;» διερωτήθηκε με καυστικό τόνο, στέλνοντας μήνυμα με κατεύθυνση όχι μόνο το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και τη Λεωφόρο Αμαλίας.

Η επιλογή Βαρδακαστάνη

Με χειροκροτήματα υποδέχθηκε το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ο νέος γραμματέας αποδείχθηκε μία πρόταση ενωτική, καθώς έλαβε ποσοστό 88%. Συνολικά, υπερψηφίστηκε από 279 μέλη, με το σύνολο των ψηφισάντων να είναι 317. Πρόκειται για το πρώτο άτομο με αναπηρία που καταλαμβάνει μία τόσο κρίσιμη θέση σε πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τελικές αποφάσεις είχαν ληφθεί την Παρασκευή το βράδυ μετά από διαβουλεύσεις του επικεφαλής του κόμματος με τους συνεργάτες του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον χαρακτήρισε «άνθρωπο της κοινωνικής προσφοράς, έναν μαχητή της πολιτικής μα κυρίως έναν μαχητή της ζωής,  που δίνει ένα ιδιαίτερο παράδειγμα».

Επισήμανε ότι στο πρόσωπό του το κόμμα τιμά με την επιλογή του γραμματέα κάθε άνθρωπο με αναπηρία και κάθε οικογένεια «που αγωνίζεται, για την ελπίδα και την αξιοπρέπεια χωρίς πραγματική στήριξη» τόνισε.

Ξεκαθάρισε δε ότι η επιλογή στο πρόσωπο του είναι ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει, ως κυβέρνηση, την προτεραιότητα της ισότιμης πρόσβασης όλων των ατόμων με αναπηρία σε όποιο γεωγραφικό μέρος της χώρας και αν ζουν, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στον πολιτισμό αλλά και στην πολιτική.

Τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή, πρώτος σε σταυρούς στο Πολιτικό Συμβούλιο εκλέχθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς με 261 ψήφους. Ακολούθησε η Μιλένα Αποστολάκη με 251, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με 230, ο Παύλος Γερουλάνος με 228 και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος 226. Αντίστοιχες ψήφους πήρε και ο Μιχάλης Κατρίνης.

Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

1. Κώστας Τσουκαλάς 261

2. Μιλένα Αποστολάκη 251

3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230

4. Παύλος Γερουλάνος 228

5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226

6. Μιχάλης Κατρίνης 226

7. Άννα Διαμαντοπούλου 224

8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220

9. Παύλος Χρηστίδης 211

10. Θανάσης Γλαβίνας 201

11. Χάρης Δούκας 192

12. Κώστας Σκανδαλίδης 184

13. Νίκος Μήλης 181

14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176

15. Κώστας Παπαδημητρίου 174

16. Μιχάλης Αεράκης 174

17. Μαρία Δαφέρμου 170

18. Μάρα Κουκουδάκη 159

19. Κατερίνα Σολωμού 144

20. Έφη Χαλάτση 131

21. Φίλιππος Σαχινίδης 129

22. Τόνια Αντωνίου 124

23. Μιχάλης Τζελέπης 121

Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

1. Κόκκιας  Σάκης 190

2. Καπώνης Δημοσθένης 184

3. Ζούπη Εύα 159

4. Παπαγιανάκης Κώστας 159

5. Τσούνης Χρήστος 159

6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156

7. Μπίνα Στέλλα 156

8. Πολίτης Θωμάς 150

9. Τσακάλου Δανάη 150

10. Αυξεντίου Κατερίνα 140

11. Τσαρος Περικλής 137

12. Νούσιος Βασίλης 124

13. Κατσίλας Γρηγόρης 123

14. Σιώζου Σεβαστή 120

15. Κονδύλης Χάρης 118

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Κόσμος
Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
Πολιτική 27.04.26

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Πολιτική 27.04.26

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
Πολιτική 27.04.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Υποκλοπές: «Μένω άφωνος», οι δύο λέξεις του Χρήστου Ράμμου για την απόφαση του ΑΠ – Οργή από τον νομικό κόσμο
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Οργισμένες αντιδράσεις από τον νομικό κόσμο, που μιλούν για πρωτόγνωρη θεσμική εκτροπή, προκαλεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. «Μένω άφωνος» η χαρακτηριστική αντίδραση του Χρήστου Ράμμου, πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ που χειρίστηκε την υπόθεση, και έχει μιλήσει για το μεγαλύτερο συνταγματικό σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης.

Ανδρουλάκης: Η υπόθεση των υποκλοπών ενταφιάζεται για μια ακόμη φορά – Εκτακτη συνέντευξη Τύπου
Πολιτική 27.04.26

«Η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά» σχολίασε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την απόφαση του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Έκτακτη συνέντευξη στις 5 το απόγευμα στη Χαριλάου Τρικούπη

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές – Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου
Πυρά στην κυβέρνηση 27.04.26

«Η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο

Τουκαλάς: Ευχαριστίες για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του ως πρώτου στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»
Η απάντηση 27.04.26

Πώς αποδομήθηκε σε μία δεκαετία ο βασικός ρητορικός πυλώνας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δεσμεύσεις, οι επιλογές και η κυβερνητική φθορά

Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα – Δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας
Αρνητικό πρόσημο 27.04.26

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα και βυθίζεται δημοσκοπικά. Καθοδικός ο Απρίλιος για το κυβερνών κόμμα. Ενισχύει τις δυνάμεις του, το ΠΑΣΟΚ. Άλμα για το υπό ίδρυση «κόμμα Τσίπρα».

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης
Αυτοδιοίκηση 27.04.26

Ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε ευχαριστήρια επιστολή του επεσήμανε: «Ο Δήμος Χανίων αναγνωρίζει τον διαχρονικό και ιστορικό δεσμό που μας ενώνει με τους λαούς της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας».

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
Πολιτική 27.04.26

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»
Ελλάδα 27.04.26

Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί,

«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Πολιτική 27.04.26

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
Πολιτική 27.04.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Δίκη Τεμπών 27.04.26

Δικηγόροι κάνουν λόγο για αναπαραγωγή του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθος από το Δημόσιο -Τι ανέφερε η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Έρχονται εκτεταμένες αλλαγές στην αίθουσα της δίκης.

Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ντομαγκόι Βίντα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον έμπειρο στόπερ να παραμένει στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

