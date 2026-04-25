25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
ΚΚΕ για επίσκεψη Μακρόν: Το σύνθημα «Ελλάς-Γαλλία-συμμαχία» δεν αφορά τους λαούς
Επικαιρότητα 25 Απριλίου 2026, 15:34

ΚΚΕ για επίσκεψη Μακρόν: Το σύνθημα «Ελλάς-Γαλλία-συμμαχία» δεν αφορά τους λαούς

«Ο μύθος ότι η Γαλλία αποτελεί αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα έχει καταρρεύσει», υποστηρίζει το ΚΚΕ

«Οι κυβερνητικές φιέστες για την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα και οι συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ Μητσοτάκη-Μακρόν δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού μας», σημειώνει το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, και τονίζει πως «υπηρετούν πολλαπλούς αντιλαϊκούς στόχους με πυξίδα τις μπίζνες και τα κέρδη των γαλλικών και ελληνικών μονοπωλίων, ενώ εμπλέκουν βαθύτερα τη χώρα στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους».

Ο Περισσός αναφέρει πως όλα τα παραπάνω έρχονται να τα επιταχύνουν:

– «Η ανανέωση και ενίσχυση της ελληνο-γαλλικής στρατιωτικής στρατηγικής συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής για από κοινού συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στην Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, στην Αφρική και σε άλλα πολεμικά μέτωπα.

– »Η ένταξη της Ελλάδας στην γαλλική ‘πυρηνική ομπρέλα’ με μεγάλους κινδύνους για την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στην Ελλάδα.

– »Η αγορά γαλλικών οπλικών συστημάτων που πληρώνει πανάκριβα ο λαός μας, για να στέλνονται στη συνέχεια σε αποστολές εκτός συνόρων.

– »Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γαλλικών ομίλων στην Ελλάδα».

ΚΚΕ: Μύθος ότι η Γαλλία αποτελεί αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα

«Το σύνθημα ‘Ελλάς-Γαλλία-συμμαχία’ δεν αφορά τους λαούς», υποστηρίζει το ΚΚΕ, προσθέτοντας πως «ο μύθος ότι η Γαλλία αποτελεί αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα έχει καταρρεύσει, αφού το γαλλικό κράτος και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ αναπτύσσουν στρατηγικές σχέσεις με την τουρκική αστική τάξη για τα δικά τους συμφέροντα».

Όπως αναφέρει, «η αποκαλούμενη ‘στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης’ και ο ‘ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ’ που εκθειάζουν Μακρόν και Μητσοτάκης είναι αντιλαϊκά εργαλεία στην υπηρεσία των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και σε βάρος των λαών, στο πλαίσιο των ανταγωνισμών με τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία».

«Κανένας εφησυχασμός!», υπογραμμίζει το ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι «τώρα απαιτείται να δυναμώσει η λαϊκή πάλη για την απεμπλοκή της χώρας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για να καταγγελθούν οι στρατιωτικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, να μην βρεθεί κανένας Έλληνας αξιωματικός και στρατιώτης στον Περσικό Κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή, να επιστρέψουν όσοι βρίσκονται στις κάθε είδους ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων».

«Σε αυτόν τον αγώνα, φυσικός σύμμαχος του ελληνικού λαού είναι ο λαός της Γαλλίας, όλοι οι λαοί της Ευρώπης, οι λαοί που γίνονται θύματα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, όπως του Ιράν, του Λιβάνου και της Παλαιστίνης», τονίζει καταληκτικά.

Euronext: Νέο ευρωπαϊκό hub και μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Euronext: Νέο ευρωπαϊκό hub και μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Κόσμος
Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν τα αιτήματά του και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο

Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν τα αιτήματά του και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία
'Αποψη 25.04.26

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία

Η μόνη δυνατότητα μονομερούς αποδέσμευσης κράτους μέλους από ενωσιακό νομοθέτημα, έστω και στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, παραμένει η αποχώρησή του από την ΕΕ εν συνόλω.

Κωνταντίνα Γεωργάκη
Νέα Αριστερά για επίσκεψη Μακρόν: Ο Μητσοτάκης πορεύεται για ακόμη μια φορά δουλοπρεπώς
Πολιτική 25.04.26

Νέα Αριστερά για επίσκεψη Μακρόν: Ο Μητσοτάκης πορεύεται για ακόμη μια φορά δουλοπρεπώς

Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά, «ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει
Επικαιρότητα 24.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει

«Η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια, κόντρα στην εκτεταμένη διαφθορά και τα κυβερνητικά στελέχη που πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να την 'βγάζουν καθαρή', ό,τι και να κάνουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Ρωμανό: Καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε
Επικαιρότητα 24.04.26

Νέα Αριστερά για Ρωμανό: Καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε

«Η συγκεκριμένη υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και οι θιασώτες της αντιλαμβάνονται το κράτος δικαίου», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
Επικαιρότητα 23.04.26

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης

«Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας 'Πτολεμαΐδα 5' σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση

Η ΕΟ του ΚΚΕ, σε ερώτηση στην Κομισιόν, τονίζει ότι με τη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ, προβλέπεται «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας
Επικαιρότητα 22.04.26

ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας

«Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά για ποιους 'πιάνουν τόπο οι θυσίες'», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ το «ματωμένο» πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης
Επικαιρότητα 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης

«Οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται καθυστερημένα και κινούνται στην ίδια αποσπασματική λογική επιδομάτων, που επιστρέφουν μόνο ένα μέρος της αγοραστικής δύναμης που αφαιρείται από τους πολίτες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τραπεζικές προμήθειες, επιβολή έκτακτης εισφοράς για τις τράπεζες και επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών τραπεζών περιλαμβάνονται σε τρεις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα
Πολιτική 22.04.26

Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα

«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 21.04.26

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Πολιτική 21.04.26

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Σύνταξη
Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη
Επικαιρότητα 21.04.26

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Ατύχημα 1986 25.04.26

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Σύνταξη
Άγιο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Άγιο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Μπέτις και μάλλον αποχαιρέτησε οριστικά το φετινό πρωτάθλημα, κάτι που εξόργισε μερίδα οπαδών της που «υποδέχθηκε» το πούλμαν της ομάδας μετά το ματς στη Σεβίλλη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Κόσμος 25.04.26

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

Σύνταξη
Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί
Πιπίλες και OnlyFans; 25.04.26

Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Φούλαμ – Άστον Βίλα
Premier League 25.04.26

LIVE: Φούλαμ – Άστον Βίλα

LIVE: Φούλαμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Άστον Βίλα για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Σκάλα Ωρωπού: Μήνυση από τον δήμο για τα μπάζα σε θαλάσσια περιοχή Natura – «Δημιούργησαν δρόμο 60 μέτρων»
Περιβαλλοντικό έγκλημα 25.04.26

Μήνυση από τον Δήμο Ωρωπού για τα μπάζα σε θαλάσσια περιοχή Natura - «Δημιούργησαν δρόμο 60 μέτρων»

Για τα μπάζα σε περιοχή Natura κατατέθηκε μήνυση σε Λιμεναρχείο και Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία Αν. Αττικής - «Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη» λέει ο δήμαρχος Ωρωπού

Σύνταξη
Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό
Ελλάδα 25.04.26

Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό

Μιλώνταςγια τη σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Κρήτης, ο Ευθύμης Λέκκας εκτίμησε ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης και κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για τον κύριο σεισμό

Σύνταξη
Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Διπλωματία 25.04.26

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
Διπλωματία 25.04.26

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Σύνταξη
Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα – Οι περιοχές
Καιρός 25.04.26

Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα - Οι περιοχές

Τα μοντέλα δείχνουν ότι ο καιρός θα ψυχράνει μετά την Πρωτομαγιά - «Δεν έχει ακόμα κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
Euroleague 25.04.26

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό και δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε MVP του μίνι τουρνουά της Euroleague.

Σύνταξη
Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
«Στα όρια μου» 25.04.26

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Διπλωματία 25.04.26

Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Με αυτό το μαχαίρι δολοφονήθηκε ο 27χρονος στο Πάρκο Ασυρμάτου
Τραγωδία 25.04.26

Με αυτό το μαχαίρι δολοφονήθηκε ο 27χρονος στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης που επιτέθηκε με το μαχαίρι και σκότωσε τον 27χρονο θα απολογηθεί στο Ναυτοδικείο την Τρίτη - Η δίκη των υπόλοιπων τριών συλληφθέντων αναβλήθηκε για τη Δευτέρα

Σύνταξη
Μάγια: Mια αίθουσα συμβουλίου αποκαλύπτει πώς άλλαξε η εξουσία πριν από 1.000 χρόνια
Νέα Έρευνα 25.04.26

Μάγια: Mια αίθουσα συμβουλίου αποκαλύπτει πώς άλλαξε η εξουσία πριν από 1.000 χρόνια

Ανασκαφή στη Γουατεμάλα φέρνει στο φως χώρο όπου οι Μάγια φαίνεται να έπαιρναν συλλογικές αποφάσεις, σηματοδοτώντας στροφή από τη θεϊκή βασιλεία σε πιο συμμετοχική διακυβέρνηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομία 25.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών για τέταρτη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

