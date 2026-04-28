Τρίτη 28 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream
Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι απέγινε το αγαπημένο πιθηκάκι του Μάικλ Τζάκσον;
Εκκεντρικότητες 28 Απριλίου 2026, 22:35

Ήταν τα μέσα της δεκαετίας του '80 όταν έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο ως το κατοικίδιο-φίλος του Μάικλ Τζάκσον. Μετά από 40 χρόνια, που βρίσκεται ο Bubbles;

Φροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Spotlight

Έχουν περάσει 17 χρόνια από τη μέρα που ο κόσμος της μουσικής και της pop θρηνούσε την απώλεια του βασιλιά της. Στις 25 Ιουνίου 2009 o Μάικλ Τζάκσον έφευγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών, αφήνοντας πίσω μια τεράστια κληρονομιά, πολλές σκοτεινές υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων και άπειρες εκκεντρικές στιγμές.

Μια από αυτές έχει όνομα: Bubbles. Για όσους δεν γνωρίζουν πρόκειται για ένα πιθηκάκι, που είχε ως κατοικίδιο – φίλο ο αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης και τον ακολουθούσε από τις βραβεύσεις μέχρι τις παγκόσμιες περιοδείες του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝑮𝑼𝑴 (@ihategum)

Με το φιλμ Michael να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες την περασμένη εβδομάδα και να σπάει το ρεκόρ στο box office για βιογραφική ταινία, πολλές από αυτές τις εκκεντρικές ιστορίες του Μάικλ Τζάκσον είδαν και πάλι το φως της δημοσιότητας.

Ανάμεσά τους και το αγαπημένο του κατοικίδιο, με πολλά μίντια να αναρωτιούνται «τι απέγινε ο Bubbles;».

Ο Bubbles και ο Μάικλ Τζάκσον

Ο Bubbles γεννήθηκε το 1983 και ο εκπαιδευτής ζώων Μπομπ Νταν τον απέκτησε για τον «Βασιλιά της Pop» από ένα ερευνητικό κέντρο του Τέξας, σύμφωνα με το Center for Great Apes των ΗΠΑ.

Το πιθηκάκι πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στο σπίτι του Μάικλ Τζάκσον στο Ενσίνο της Καλιφόρνιας, προτού μετακομίσουν στη Graceland το 1988. Ο Bubbles δεν ήταν απλά ένα κατοικίδιο για τον γνωστό καλλιτέχνη αλλά φίλος του, καθώς τον συνόδευε από τα στούντιο ηχογράφησης και τα γυρίσματα των βίντεο κλιπ μέχρι στις συνεντεύξεις Τύπου και τις παγκόσμιες περιοδείες του.

Ήταν τόσο στενή η σχέση τους, που ο Bubbles κοιμόταν στο υπνοδωμάτιο του Τζάκσον. Ήταν μέλος της οικογένειάς του.

Και όσο μεγάλωνε η φήμη του Μάικλ τόσο πιο διάσημος γινόταν και το πιθηκάκι. Μέχρι και ο Τζεφ Κουνς έφτιαξε ένα έργο από πορσελάνι με τον τίτλο Michael Jackson and Bubbles. Ενώ, δεν είναι λίγοι οι διάσημοι που όχι απλά τον είχαν γνωρίσει αλλά έχουν να πουν και τα καλύτερα λόγια για εκείνον.

«Στο Τόκιο παρτάμε πολύ με τον Bubbles στο δωμάτιο. Χοροπηδούσε στα κρεβάτια και έδινε το δικό σου σόου» είχε θυμηθεί ο Τζον Μπον Τζόβι μιλώντας στον Τζίμι Κίμελ το 2024.

Ωστόσο όσο περνούσαν τα χρόνια ο Bubbles έπαψε να είναι ένα πιθηκάκι – μεγάλωνε το μέγεθος και η δύναμή του. Κάπως έτσι, ο Μάικλ Τζάκσον σταμάτησε να τον παίρνει μαζί του και στο τέλος τον επέστρεψε στον Μπομ Νταν καθώς η συμφίωση είχε γίνει δύσκολη.

«Στον Bubbles έλειψε ο Μάικλ. Ωστόσο την τελευταία φορά που τον είχε επισκεφθεί τον αναγνώρισε» είχε δηλώσει στην The Telegraph ο Νταν το 2009, λίγο μετά τον θάνατο του «Βασιλιά».

Από το 2005 ο Bubbles μένει στο Center for Great Apes, ένα καταφύγιο στην Γουόχουλα της Φλόριντα, καθώς ο Μπομπ Νταν βγήκε στη σύνταξη.

Η Πάτι Ρέιγκαν, υπεύθυνη του καταφυγίου, είπε στο People ότι το αγαπημένο του φαγητό είναι οι γλυκοπατάτες, του αρέσει να ακούει μουσική με φλάουτο και κιθάρα, ενώ ζωγραφίζει.

Μάλιστα, το 2017 τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν ξανά πάνω στον Bubbles, καθώς ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του σόου Apes that Paint.

* Κεντρική φωτογραφία: Το έργο που έφτιαξε ο Τζεφ Κουνς το 1988 με τον Bubbles και τον Μάικλ Τζάκσον

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Κόσμος
Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Φρίκη & δικαίωση 28.04.26

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Bernstein’s Wall» 28.04.26

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης
Woman 27.04.26

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» - Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Αφρικανικό ντεκόρ 27.04.26

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο
«Σ’ αγαπώ, Τζακ» 26.04.26

Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο

Το «αυτός είναι κακός θόρυβος» της Μελάνια Τραμπ θα μπεί μοιραία στη ζυγαριά της ιστορίας μαζί με το «Σ’ αγαπώ, Τζακ» της Τζάκι το 1963. Ωστόσο, δεν θα ζυγίζουν το ίδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»
750 χρόνια γνώσης 25.04.26

Από τον Μεσαίωνα στο σήμερα - Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»

Από ένα σεντούκι του 13ου αιώνα μέχρι μια από τις παλαιότερες εν λειτουργία βιβλιοθήκες της Ευρώπης, μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη διανύει 750 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Αντίο! 24.04.26

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Μοντερνισμός 22.04.26

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι
Έκπληξη 22.04.26

«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι

Η απάντηση του γερουσιαστή Κένεντι δεν δίνεται και τόσο εύκολα από κανένα ηγέτη κράτους. Το αν εκείνος θα την εφάρμοζε δεν το μάθαμε ποτέ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
40 χρόνια μετά 21.04.26

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε

Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η απουσία ανθρώπων μετέτρεψε τη ζώνη αποκλεισμού σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής — με λύκους, βίσονες και σπάνια είδη να επιστρέφουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Σύνταξη
Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Δουδωνής: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών - Μείζον πολιτικό θέμα

Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

Σύνταξη
Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της
«Είναι 14» 28.04.26

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει απαγορεύσει στην έφηβη κόρη της να δανειστεί ένα συγκεκριμένο ρούχο από τη ντουλάπα της

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Κι άλλες αλλαγές 28.04.26

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4!
Μπάσκετ 28.04.26

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4!

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών
Άμεσες οι διαδικασίες 28.04.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών

Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες χώρες καθυστερούν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων

Γεώργιος Μαζιάς
Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς
Μπάσκετ 28.04.26

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις 89-78: Έκαναν το 1-0 οι Τούρκοι με σούπερ Μπιμπέροβιτς

Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

Σύνταξη
«Τους τη μπουμπούνησα» είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη
Ελλάδα 28.04.26

«Τους τη μπουμπούνησα» - Τι είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη και πώς σχεδίαζε τη διαφυγή του

Τι είπε ο 89χρονος μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα για τα όσα συνέβησαν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο και πώς είχε αποφασίσει να φύγει από τη χώρα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη - Οι συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σύνταξη
«Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους
Woman 28.04.26

«Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους

Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά φυλακισμένων μητέρων αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στη ζωή: αυξημένη φτώχεια, έκθεση σε βία, διακοπές στη σχολική πορεία και προβλήματα ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου – Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου - Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση

Μέσα ενημέρωσης, εκτός ελληνικών συνόρων, φιλοξενούν ρεπορτάζ μετά την απόφαση αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο. Ξανά στα «μανταλάκια» η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 28.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου για το πρώτο ημιτελικό του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο
Ελλάδα 28.04.26

Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο

Από το 2018 ο 89χρονος είχε αποκαλύψει στον γιατρό που τον παρακολουθούσε στο ψυχιατρείο τις προθέσεις του για τις ένοπλες επιθέσεις που υλοποίησε το πρωί της Τρίτης

Σύνταξη
Η Νάρα Σμιθ «μετακομίζει» από την κουζίνα στη μεγάλη οθόνη
«Tyrant» 28.04.26

Η Νάρα Σμιθ αφήνει τη μαγειρική στο TikTok για να συμπρωταγωνιστήσει με τις Σαρλίζ Θερόν και Ντέμι Μουρ

Η Νάρα Σμιθ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από βίντεο μαγειρικής που δημοσίευε στο TikTok, κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.04.26

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ

Με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν πάρει την ανιούσα, μετά και την ανακοίνωση ότι τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε ξανά το μεγάλο του χαρτί: μια ανάρτηση στην οποία ισχυρίζεται ότι το Ιράν τον ενημέρωσε ότι «καταρρέει».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου
Ελλάδα 28.04.26

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου

Αρχικά, ο ανήλικος μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ στα Χανιά

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο
Ταξίδι στον χρόνο; 28.04.26

Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο

Μια ανάρτηση στο X από το 2023 με το όνομα του φερόμενου δράστη επανέρχεται μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Λευκού Οίκου, προκαλώντας σενάρια συνωμοσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Cookies