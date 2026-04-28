Έχουν περάσει 17 χρόνια από τη μέρα που ο κόσμος της μουσικής και της pop θρηνούσε την απώλεια του βασιλιά της. Στις 25 Ιουνίου 2009 o Μάικλ Τζάκσον έφευγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών, αφήνοντας πίσω μια τεράστια κληρονομιά, πολλές σκοτεινές υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων και άπειρες εκκεντρικές στιγμές.

Μια από αυτές έχει όνομα: Bubbles. Για όσους δεν γνωρίζουν πρόκειται για ένα πιθηκάκι, που είχε ως κατοικίδιο – φίλο ο αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης και τον ακολουθούσε από τις βραβεύσεις μέχρι τις παγκόσμιες περιοδείες του.

Με το φιλμ Michael να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες την περασμένη εβδομάδα και να σπάει το ρεκόρ στο box office για βιογραφική ταινία, πολλές από αυτές τις εκκεντρικές ιστορίες του Μάικλ Τζάκσον είδαν και πάλι το φως της δημοσιότητας.

Ανάμεσά τους και το αγαπημένο του κατοικίδιο, με πολλά μίντια να αναρωτιούνται «τι απέγινε ο Bubbles;».

Ο Bubbles και ο Μάικλ Τζάκσον

Ο Bubbles γεννήθηκε το 1983 και ο εκπαιδευτής ζώων Μπομπ Νταν τον απέκτησε για τον «Βασιλιά της Pop» από ένα ερευνητικό κέντρο του Τέξας, σύμφωνα με το Center for Great Apes των ΗΠΑ.

Το πιθηκάκι πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στο σπίτι του Μάικλ Τζάκσον στο Ενσίνο της Καλιφόρνιας, προτού μετακομίσουν στη Graceland το 1988. Ο Bubbles δεν ήταν απλά ένα κατοικίδιο για τον γνωστό καλλιτέχνη αλλά φίλος του, καθώς τον συνόδευε από τα στούντιο ηχογράφησης και τα γυρίσματα των βίντεο κλιπ μέχρι στις συνεντεύξεις Τύπου και τις παγκόσμιες περιοδείες του.

Ήταν τόσο στενή η σχέση τους, που ο Bubbles κοιμόταν στο υπνοδωμάτιο του Τζάκσον. Ήταν μέλος της οικογένειάς του.

Και όσο μεγάλωνε η φήμη του Μάικλ τόσο πιο διάσημος γινόταν και το πιθηκάκι. Μέχρι και ο Τζεφ Κουνς έφτιαξε ένα έργο από πορσελάνι με τον τίτλο Michael Jackson and Bubbles. Ενώ, δεν είναι λίγοι οι διάσημοι που όχι απλά τον είχαν γνωρίσει αλλά έχουν να πουν και τα καλύτερα λόγια για εκείνον.

«Στο Τόκιο παρτάμε πολύ με τον Bubbles στο δωμάτιο. Χοροπηδούσε στα κρεβάτια και έδινε το δικό σου σόου» είχε θυμηθεί ο Τζον Μπον Τζόβι μιλώντας στον Τζίμι Κίμελ το 2024.

Ωστόσο όσο περνούσαν τα χρόνια ο Bubbles έπαψε να είναι ένα πιθηκάκι – μεγάλωνε το μέγεθος και η δύναμή του. Κάπως έτσι, ο Μάικλ Τζάκσον σταμάτησε να τον παίρνει μαζί του και στο τέλος τον επέστρεψε στον Μπομ Νταν καθώς η συμφίωση είχε γίνει δύσκολη.

«Στον Bubbles έλειψε ο Μάικλ. Ωστόσο την τελευταία φορά που τον είχε επισκεφθεί τον αναγνώρισε» είχε δηλώσει στην The Telegraph ο Νταν το 2009, λίγο μετά τον θάνατο του «Βασιλιά».

Από το 2005 ο Bubbles μένει στο Center for Great Apes, ένα καταφύγιο στην Γουόχουλα της Φλόριντα, καθώς ο Μπομπ Νταν βγήκε στη σύνταξη.

Η Πάτι Ρέιγκαν, υπεύθυνη του καταφυγίου, είπε στο People ότι το αγαπημένο του φαγητό είναι οι γλυκοπατάτες, του αρέσει να ακούει μουσική με φλάουτο και κιθάρα, ενώ ζωγραφίζει.

Μάλιστα, το 2017 τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν ξανά πάνω στον Bubbles, καθώς ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του σόου Apes that Paint.

* Κεντρική φωτογραφία: Το έργο που έφτιαξε ο Τζεφ Κουνς το 1988 με τον Bubbles και τον Μάικλ Τζάκσον