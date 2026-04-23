ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση

Το «αντιδραστικό σχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ» για το μέλλον κοινωνικών δομών των Δήμων αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

Όπως τονίζει, «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας προβλέπεται με τη λεγόμενη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ», ενώ υπογραμμίζει πως «η κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται να βάλει οριστική ‘ταφόπλακα’ στις κοινωνικές δομές των δήμων, που αντιμετωπίζουν διαχρονική επιχείρηση διάλυσης και να τις παραδώσει σε ιδιώτες με άθλιες, ευέλικτες εργασιακές σχέσεις».

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ διευκρινίζει ότι «το σχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι θα προσλαμβάνονται σε αυτές τις δομές κατά προτεραιότητα μέσα από έναν ηλεκτρονικό γενικό κατάλογο υποψηφίων που θα δημιουργήσει η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Επίσης, οι συμβάσεις θα είναι 8μηνης ή 11μηνης διάρκειας και εκτός από τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης θα υπάρχουν και συμβάσεις μερικής απασχόλησης».

Και σχολιάζει ότι πρόκειται για μια «επικίνδυνη εξέλιξη τόσο για την εργατική – λαϊκή οικογένεια, όσο και για τους εργαζομένους στις κοινωνικές δομές στους Δήμους, εφόσον νομιμοποιεί de facto το καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, διαρκούς κινητικότητας και πολύμηνης καθυστέρησης μισθών».

«Χτύπημα του δημόσιου χαρακτήρα των κοινωνικών υπηρεσιών»

Στον πυρήνα αυτών των αλλαγών, επισημαίνει, «βρίσκονται οι κατευθύνσεις της ΕΕ, που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ανάγκες ως κόστος για το κράτος, παραχωρώντας αναφαίρετα δικαιώματα, όπως η Προσχολική Αγωγή, σε ιδιώτες ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις – που επί της ουσίας λειτουργούν ως γέφυρα στην πλήρη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών» και προσθέτει ότι «επιχειρείται το χτύπημα του δημόσιου χαρακτήρα των κοινωνικών υπηρεσιών, την ίδια ώρα που οι όποιες δημόσιες υπηρεσίες συνεχίζουν να λειτουργούν προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες τους με κριτήρια ‘κόστους – οφέλους’».

«Τελικά, ως ‘επιλέξιμα’ χαρακτηρίζονται έργα ‘με κριτήρια απόδοσης’, διαφορετικά δεν χρηματοδοτούνται από τα ευρωενωσιακά ταμεία, τα οποία άλλωστε λειτουργούν ως πολιορκητικός Κριός και παύουν να λειτουργούν», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Αλαβάνος, τονίζοντας πως «αυτό εκφράζει και η επιδίωξη της άθλιας διάταξης να συνδεθεί η μισθοδοσία των εργαζομένων με την ανταποδοτικότητα μέσω voucher και η σύνδεση της χρηματοδότησης με βάση τον αριθμό των ‘ωφελούμενων’».

Την ίδια ώρα, επισημαίνει, «συνεχίζει ο προσανατολισμός του συνόλου των ευρωενωσιακών κονδυλίων, όπως π.χ. το ΕΣΠΑ, στις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε ανακατανομή 634 εκατ. ευρώ προς την άμυνα, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στην ΕΕ μετά την Πολωνία και τη Ρουμανία», ενώ εξηγεί ότι «πρόκειται για τα ίδια χρήματα που αξιοποιούνται κάθε χρόνο ως ‘μπάλωμα’, ώστε ένα μικρό ποσοστό των εργατικών-λαϊκών οικογενειών να μπορούν να πάνε τα παιδιά τους στα βρεφοκομεία, και να προσληφθούν με συμβάσεις γαλέρας οι νηπιαγωγοί, βρεφονηπιοκόμοι και άλλοι εργαζόμενοι στους δήμους, που στην πραγματικότητα είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία τους».

Τα ερωτήματα του ΚΚΕ στην Κομισιόν

Με βάση τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρ. Επιτροπή:

– »Στο γεγονός ότι ο νέος μηχανισμός που εγκαθίσταται στους δήμους επιβάλει νέους απαράδεκτους όρους για την πρόσληψη και εργασία των εργαζομένων;

– »Στο γεγονός ότι η εξάρτηση των κοινωνικών προγραμμάτων των δήμων από ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ. ΕΣΠΑ) καθιστά αβέβαιη τη λειτουργία και συνέχεια των δημοτικών υπηρεσιών, στρώνοντας το έδαφος στην επιχειρηματική δράση και φορτώνοντας κι άλλα βάρη στις πλάτες των εργατικών-λαϊκών οικογενειών που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν πλέον και στις πάγιες υποχρεώσεις τους;

– »Στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των δήμων για μόνιμη και σταθερή απασχόληση, στελέχωση με όλο το απαραίτητο επιστημονικό και επαγγελματικό προσωπικό, με πλήρη κρατική χρηματοδότηση;».