Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν (pic)
Ο προπονητής της 2ης στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας, Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, απέσπασε το βραβείο του κορυφαίου της σεζόν.
H Euroleague ανακοίνωσε πως ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια αναδείχτηκε προπονητής της χρονιάς, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χάνει για δεύτερη σερί χρονιά το βραβείο, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός τερμάτισε και τις δύο στην κορυφή της regular season.
Ο τεχνικός της Βαλένθια επιλέχθηκε βεβαίως ως κορυφαίος προπονητής για φέτος, χάρη στην απίθανη πορεία που έκανε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, τερματίζοντας πίσω από τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση, ερχόμενη από το Eurocup.
Από εκεί και πέρα, ο Τόμας Μασιούλις της Ζάλγκιρις βρέθηκε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα.
Δείτε την ανάρτηση της Euroleague για τον Μαρτίνεθ:
Pedro Martínez is the 2025–26 Alexander Gomelskiy Coach of the Year 🏆
The @valenciabasket head coach guided his team to an impressive 25–13 record in their first season back in the EuroLeague 👏
The first coach to claim both EuroLeague & EuroCup Coach of the Year honors!… pic.twitter.com/cTdRsJRGnG
— EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026
Ο Μαρτίνεθ είναι ο 14ος διαφορετικός αποδέκτης του βραβείου Προπονητής της χρονιάς. Μόνο οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Γιώργος Μπαρτζώκας το έχουν κερδίσει τρεις φορές, ενώ οι Έτορε Μεσίνα, Δημήτρης Ιτούδης και Λάσο το έχουν κερδίσει από δύο φορές ο καθένας.
Άλλοι προηγούμενοι νικητές περιλαμβάνουν τον περσινό βραβευμένο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, καθώς και τους Πίνι Γκέρσον, Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, Τσάβι Πασκουάλ, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Ντέιβιντ Μπλατ και Εργκίν Αταμάν.
