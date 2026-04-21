Εκκενώθηκε το Δημαρχείο Καλαμάτας στα πλαίσια άσκησης
Άσκηση εκκένωσης του δημαρχείου Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Με επιτυχία στέφθηκε η άσκηση εκκένωσης του Δημαρχείου Καλαμάτας, με κωδική ονομασία «ΕΣΤΙΑ 2026», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και ώρα 14:30, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο Δήμος Καλαμάτας.
Η άσκηση, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, είχε ως σκοπό την καλύτερη προετοιμασία του προσωπικού του Δήμου ως προς το χρόνο απόκρισης απομάκρυνσης από την Υπηρεσία και τη διαδικασία καταμέτρησης σε συγκεκριμένα σε περίπτωση που πρέπει να εκκενωθεί το κτίριο στο ενδεχόμενο εκδήλωσης σεισμού εν ώρα λειτουργίας σε δημόσια υπηρεσία υψηλής επισκεψιμότητας.
Για την ασφάλεια των συμμετεχόντων την άσκηση κάλυψε υγειονομικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στην αξία της πρόληψης, επεσήμανε ότι ο Δήμος Καλαμάτας εμπλέκεται σε όλα τα στάδια Πολιτικής Προστασίας και ευχαρίστησε όλους όσοι που συμμετείχαν, με πρώτο το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Καλαμάτας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις