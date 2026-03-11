Η Καλαμάτα δείχνει τον δρόμο: Δρομολογείται κατασκευή πολυκατοικίας για την στέγαση ευάλωτων νοικοκυριών

Σημαντική ανάσα στήριξης για ευάλωτες οικογένειες φέρνει ένα νέο κοινωνικό έργο στον Δήμο Καλαμάτας. Μέσα από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμάτας, δρομολογείται η κατασκευή κοινωνικής πολυκατοικίας με 20 διαμερίσματα, τα οποία θα διατεθούν σε νοικοκυριά που έχουν ανάγκη στέγασης, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και προσφέροντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε συμπολίτες μας. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος:

«Ο Δήμος Καλαμάτας, μέσα από το πρόγραμμα «Αρμονία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφάλισε τη δημιουργία κοινωνικής πολυκατοικίας. Αυτό σημαίνει ότι θα κατασκευαστούν 20 διαμερίσματα, τα οποία θα παραχωρηθούν σε κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες.

Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό, απαιτητικό και σπουδαίο κοινωνικό έργο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη για την προσπάθεια, για την άρτια σύνταξη του φακέλου και για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, μαζί με όλα τα μέλη της ομάδας Mission. Παράλληλα, να τον ενημερώσω ότι πλέον έχει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση αυτού του έργου.

Ο Δήμος Καλαμάτας αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι δεν παρακολουθεί απλώς τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά και συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους για όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις».

«Η αυτοδιοίκηση ζει για τέτοιες στιγμές»

Ακολούθησαν δηλώσεις του αρμοδίου Αντιδημάρχου Βασίλη Παπαευσταθίου ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Όπως είπε και ο Δήμαρχος, με πολύ μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας να κατασκευάσει από το μηδέν –και είναι η πρώτη φορά που θα υλοποιηθεί μια τέτοια πρόταση στην Ελλάδα– μια κοινωνική πολυκατοικία, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από ένα πολύ απαιτητικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το Horizon Europe.

Μάλιστα, η πρόταση έλαβε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, 15 στα 15. Πρόκειται για μια πρόταση που αρίστευσε.

Η πολυκατοικία που θα κατασκευαστεί θα παρουσιαστεί και διεθνώς, ενώ θα δημιουργηθούν και κάποιοι εικονικοί πιλότοι στις Βρυξέλλες και στο Μιλάνο.

Δεν σας κρύβω ότι η συγκίνησή μας είναι πολύ μεγάλη. Κάποιος που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση ζει για τέτοιες στιγμές: για να μπορεί να προσφέρει πραγματικές λύσεις και πρακτικές στους ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη.

Το ζήτημα της προσιτής κατοικίας είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους πάρα πολύ. Μέσα από αυτό το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο ερχόμαστε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο, τόσο για την υπόλοιπη Ελλάδα όσο και για τις ευρωπαϊκές πόλεις, για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια κοινωνική πολυκατοικία.

Να σας πω ότι συνολικά η πρόταση έχει προϋπολογισμό 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Το κομμάτι που αντιστοιχεί στον Δήμο Καλαμάτας είναι 1,4 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους. Συνολικά για την κατασκευή θα διατεθούν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.

Μιλάμε για 20 διαμερίσματα σε χώρο που έχει δεσμευτεί από τις χρήσεις γης, στη θέση Πλακωτά. Πριν από περίπου 25 χρόνια είχε κατασκευαστεί εκεί η πρώτη κοινωνική πολυκατοικία. Υπήρχαν μελέτες και σχέδια και για τις επόμενες, και ερχόμαστε τώρα να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε κάτι πραγματικά πρωτοποριακό, που -όπως είπε και ο Δήμαρχος- μας γεμίζει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη.