Άσκηση ετοιμότητας στο Δήμο Ιθάκης
Ευρείας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας σεισμού με την κωδική ονομασία «Σεισίχθων 2026», διοργανώθηκε στο Δήμο Ιθάκης.
- Στον ανακριτή ο δράστης που ξυλοκόπησε άγρια την 24χρονη στη Βέροια - Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της
- Data center και καθρέπτες σε τροχιά – Οι αστρονόμοι ανησυχούν ότι ο ουρανός θα αλλάξει για πάντα
- Νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν
- Σοβαρό επεισόδιο βίας ανηλίκων στην Πάτρα – Συνελήφθη 17χρονος
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου άσκηση ετοιμότητας σεισμού με την κωδική ονομασία «Σεισίχθων 2026», που διοργανώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο κτίριο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιθάκης.
«Η άσκηση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ιθάκης και όλων των συναρμόδιων φορέων, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συνεργασίας, συντονισμού και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών» αναφέρει σχετικά ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας σε ανάρτηση του και προσθέτει:
«Κατά τη διάρκειά της, δοκιμάστηκαν στην πράξη τα σχέδια πολιτικής προστασίας, η ανταπόκριση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εκκένωσης και διαχείρισης συμβάντων, με τα αποτελέσματα να κρίνονται ιδιαιτέρως ικανοποιητικά.
Ο Δήμος ευχαριστεί θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, το Κεντρο Υγείας, την ΔΕΔΗΕ και όλους τους φορείς που συμμετείχαν, συμβάλλοντας στην επιτυχία της άσκησης».
Εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας
Παράλληλα, ο Δήμος ενημερώνει τους πολίτες ότι, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ο Δήμαρχος Ιθάκης ορίζεται ως μέλος της Ομάδας Παρακολούθησης του άρθρου 5 του ν. 4662/2020, η οποία αφορά τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των μηχανισμών για την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας.
«Η συμμετοχή αυτή αποτελεί σημαντική θεσμική αναγνώριση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα του Δήμου Ιθάκης, στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών» αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση του Δημάρχου Ιθάκης.
- Για επτά λόγους ο Λανουά δεν δικαιούται να χαμογελά για τη φετινή διαιτησία
- Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
- Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
- «Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
- Κωνσταντίνος Μενελάου: «Στην περίπτωση της Αλίκης κάναμε ένα λάθος»
- GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)
- Εκτός δικτύου – Σφίγγει ο κλοιός λογοκρισίας στο ρωσικό Διαδίκτυο
- Επίσημο: Παρελθόν από τη Σεβίλλη ο Αλμέιδα
