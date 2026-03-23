Άσκηση ετοιμότητας στο Δήμο Ιθάκης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου άσκηση ετοιμότητας σεισμού με την κωδική ονομασία «Σεισίχθων 2026», που διοργανώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο κτίριο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιθάκης.

«Η άσκηση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ιθάκης και όλων των συναρμόδιων φορέων, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συνεργασίας, συντονισμού και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών» αναφέρει σχετικά ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας σε ανάρτηση του και προσθέτει:

«Κατά τη διάρκειά της, δοκιμάστηκαν στην πράξη τα σχέδια πολιτικής προστασίας, η ανταπόκριση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εκκένωσης και διαχείρισης συμβάντων, με τα αποτελέσματα να κρίνονται ιδιαιτέρως ικανοποιητικά.

Ο Δήμος ευχαριστεί θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, το Κεντρο Υγείας, την ΔΕΔΗΕ και όλους τους φορείς που συμμετείχαν, συμβάλλοντας στην επιτυχία της άσκησης».

Εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας

Παράλληλα, ο Δήμος ενημερώνει τους πολίτες ότι, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ο Δήμαρχος Ιθάκης ορίζεται ως μέλος της Ομάδας Παρακολούθησης του άρθρου 5 του ν. 4662/2020, η οποία αφορά τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των μηχανισμών για την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας.

«Η συμμετοχή αυτή αποτελεί σημαντική θεσμική αναγνώριση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα του Δήμου Ιθάκης, στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών» αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση του Δημάρχου Ιθάκης.