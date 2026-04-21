Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου
Ελλάδα 21 Απριλίου 2026, 17:39

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου

Είναι η δεύτερη φορά που το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τα έργα καθώς και τον περασμένο Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη  είχαν σταματήσει  οι οικοδομικές εργασίες για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Μήλο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μπλοκάρουν προσωρινά από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι οικοδομικές εργασίες για την επέκταση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast στην παραλία Μύτακας της Μήλου.

Το Ε΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ανέστειλε την πρόοδο των κατασκευαστικών έργων που προβλέπει η δεύτερη επέκταση της οικοδομικής άδειας του ξενοδοχείου,  μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης στην αίτηση ακύρωσης που έχει κατατεθεί η οποία πρόκειται να συζητηθεί στις 6 Μαίου.

Είναι η δεύτερη φορά που το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τα έργα καθώς και τον περασμένο Ιανουάριο,  με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη  είχαν σταματήσει  οι οικοδομικές εργασίες.  Είχε προηγηθεί μάλιστα της προσωρινής διαταγής, απόφαση για την αναστολή των έργων από τον   υπουργό  Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου  ο οποίος παράλληλα υπέβαλε  αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν παρανομίες ως προς τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας αλλά απέστειλε  έγγραφο προς στον Δήμαρχο Μήλου Μανώλη Μικέλη, προκειμένου να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για την διακοπή εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών.

Κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους για την επέκταση του ξενοδοχείου, στην προστατευόμενη παραλία του παραδοσιακού οικισμού Μύτακας , προσέφυγαν στο  Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο   ο Δήμος Μήλου, η «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» και κάτοικοι του   νησιού  που στρέφονται  κατά της κατασκευής του από την εταιρεία  «V.Tourism Α.Ε.», μιλώντας για «οικολογικό έγκλημα». Για το λόγο αυτό ζήτησαν να ανασταλούν και ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και αντίθετες στην περιβαλλοντική νομοθεσία, οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθώς και η οικοδομική άδεια επέκτασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως   δεν υπάρχει ολικός χωροταξικός σχεδιασμός για την Μήλο, αλλά ούτε καν υπάρχει γενικό χωροταξικό σχέδιο Νοτίου Αιγαίου, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και η νομολογία του ΣτΕ.

Αναλυτικότερα, το 2019 επετράπη στον οικισμό Μύτακα, που βρίσκεται ανάμεσα στο Σαρακίνικο και την Πάχαινα,  η ανέγερση ξενοδοχείου, με  27 δωμάτια και ατομική πισίνα το καθένα και 54 κλίνες, πισίνες, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, spa και υπόγειοι βοηθητικοί χώροι.

Δυο χρόνια μετά (18.11.2019) αναθεωρήθηκε η οικοδομική άδεια και προστέθηκαν 5 νέα κτίρια, νέα κοινόχρηστη πισίνα, αυξήθηκαν  τα δωμάτια στα 58 και οι κλίνες στις 99 και προβλέφθηκαν 47 θέσεις στάθμευσης.

Τέσσερα χρόνια μετά, τον Αύγουστο του 2024, με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου τριπλασιάστηκαν σχεδόν οι εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδας. Έτσι, επεκτάθηκαν οι εγκαταστάσεις σε όμορα οικόπεδα (συνολικό εμβαδόν 29.421τ.μ.) και προστέθηκαν 11 νέα κτίρια. Η δυναμικότητα της μονάδας ανήλθε πλέον στα  125 δωμάτια (από 58) με  271 κλίνες (από 99),130 πισίνες (127 ατομικές για κάθε δωμάτιο  και επιπλέον 3 κοινόχρηστες), ελικοδρόμιο, εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήρια, βοηθητικοί χώροι, κ.λπ.

Στην απόφασή  του  Ε΄ Τμήματος(επιτροπής αναστολών)  του ΣτΕ , έγινε εν μέρει δεκτή η αίτηση αναστολής που αφορά το μέρος της οικοδομικής άδειας το οποίο επιτρέπει: 1) η κατασκευή 11 νέων κτιρίων, 2) η κατασκευή νέας κοινόχρηστης πισίνας  στον χώρο του καταστήματος μαζικής εστίασης (εστιατορίου), 3) η κατασκευή ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) σε 13 κτίρια, που προβλέπεται να είναι παραπλεύρως των  δωματίων (127 ατομικές  πισίνες) και 4) η κατασκευή αβαθών επιφανειών νερού για αφαλάτωση νερού.

Αντίθετα, επιτρέπεται: 1) Η συνέχιση και η ολοκλήρωση   των εργασιών για την κατασκευή 3 κτηρίων και του φυλακίου, καθώς έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός αυτών σε ποσοστό   από 90 έως 100%, 2)  Η κατασκευή νέας μονάδας βιολογικού καθαρισμού (εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) που αποτελεί βασική περιβαλλοντολογική υποδομή, 3) η εκτέλεση εργασιών στο ξενοδοχείο που ήδη λειτουργεί, 4) η εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της κεντρικής εισόδου, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές σε ποσοστό 90% και οι συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής έχουν ήδη επέλθει  και 5) η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την τήρηση των κατά νόμο μέτρων ασφάλειες για την προστασία των εργαζομένων ή τρίτων.

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις

Η Μυρτώ ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον 23χρονο φίλο της είχε συνομιλία μέσω μηνυμάτων με τον σύντροφό της και τα στοιχεία που προκύπτουν αποκαλύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση

Σύνταξη
