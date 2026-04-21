Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία

Ανοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός 2026», δίνοντας τη δυνατότητα για εξαήμερες διακοπές σε δικαιούχους.

Το σύστημα ΄λόγω της μαζικής συμμετοχής «κολλάει» αναγκάζοντας τους υποψήφιους να δοκιμάζουν ξανά και ξανά για να κάνουν την αίτησή τους και να εξασφαλίσουν ένα από τα vouchers που απευθύνονται σε 300.000 εργαζόμενους και ανέργους.

Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζει σφάλμα καλώντας τους χρήστες να ξαναπροσπαθήσουν.

Η ΔΥΠΑ διευκρινίζει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και ότι τυχόν καθυστερήσεις οφείλονται στην αυξημένη ταυτόχρονη επισκεψιμότητα των χρηστών και όχι σε τεχνική δυσλειτουργία ή διακοπή του συστήματος.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Για σήμερα, η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις αποκλειστικά από πολίτες των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Μέχρι στιγμής έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 11.800 αιτήσεις, γεγονός που, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνει την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα υποβάλλονται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

ΑΦΜ που λήγει σε 0 – Τρίτη, 21 Απριλίου 2026

ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 – Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026

ΑΦΜ που λήγει σε 3, 4 – Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026

ΑΦΜ που λήγει σε 5, 6 – Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026

ΑΦΜ που λήγει σε 7, 8, 9 – Σάββατο, 25 Απριλίου 2026

Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26 Απριλίου 2026

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 – νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά – και θα διαρκέσει 13 μήνες. Προβλέπονται συνολικά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Oι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένοι με εισφορές υπέρ ανεργίας, αλλά και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες. Κρίσιμος παράγοντας είναι και το εισόδημα, καθώς το οικογενειακό εισόδημα του 2024 δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης.

Μαζί με τον δικαιούχο μπορούν να συμμετέχουν και τα μέλη της οικογένειάς του: σύζυγος, παιδιά από 5 έως 18 ετών, αλλά και μεγαλύτερα τέκνα εφόσον είναι προστατευόμενα ή έχουν αναπηρία. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για συνοδούς ατόμων με αναπηρία.

Πώς θα κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σε λίγα λεπτά, ακολουθώντας τα παρακάτω πέντε βήματα:

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Οι δικαιούχοι επισκέπτονται την υπηρεσία «Κοινωνικός Τουρισμός» στην πλατφόρμα gov.gr και επιλέγουν την υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα της περιόδου 2026-2027.

2. Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet: Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του χρήστη.

3. Έλεγχος και επιβεβαίωση στοιχείων: Οι ενδιαφερόμενοι ελέγχουν τα προσωπικά τους στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή και επιβεβαιώνουν την ορθότητά τους.

4. Δήλωση ωφελούμενων μελών: Στην αίτηση δηλώνονται τα μέλη της οικογένειας που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σύζυγος ή παιδιά, ώστε να εκδοθούν οι αντίστοιχες επιταγές.

5. Οριστική υποβολή της αίτησης: Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων, οι δικαιούχοι προχωρούν στην οριστική υποβολή της αίτησης. Τα στοιχεία εισοδήματος και ασφάλισης αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία.