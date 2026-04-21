Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για 300.000 δικαιούχους – Τα κριτήρια

Σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την περίοδο 2026–2027, δίνοντας τη δυνατότητα για εξαήμερες διακοπές σε δικαιούχους.

Ο κοινωνικός τουρισμός

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 – Τρίτη, 21.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1, 2 – Τετάρτη, 22.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 – Πέμπτη, 23.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 – Παρασκευή, 24.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο, 25.04.2026

Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26.04.2026

Το πρόγραμμα, το οποίο αφορά συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers), θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, και θα έχει διάρκεια 13 μηνών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ.

Έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις μπορούν να απολαύσουν οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού που έχουν επιλέξει καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας), καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Παράλληλα, έως 10 διανυκτερεύσεις, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, δικαιούνται όσοι εξαργυρώσουν τα voucher σε καταλύματα των νησιών Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.

Oι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένοι με εισφορές υπέρ ανεργίας, αλλά και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες. Κρίσιμος παράγοντας είναι και το εισόδημα, καθώς το οικογενειακό εισόδημα του 2024 δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης.

Μαζί με τον δικαιούχο μπορούν να συμμετέχουν και τα μέλη της οικογένειάς του: σύζυγος, παιδιά από 5 έως 18 ετών, αλλά και μεγαλύτερα τέκνα εφόσον είναι προστατευόμενα ή έχουν αναπηρία. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για συνοδούς ατόμων με αναπηρία.

Πώς θα κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σε λίγα λεπτά, ακολουθώντας τα παρακάτω πέντε βήματα:

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Οι δικαιούχοι επισκέπτονται την υπηρεσία «Κοινωνικός Τουρισμός» στην πλατφόρμα gov.gr και επιλέγουν την υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα της περιόδου 2026-2027.

2. Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet: Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του χρήστη.

3. Έλεγχος και επιβεβαίωση στοιχείων: Οι ενδιαφερόμενοι ελέγχουν τα προσωπικά τους στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή και επιβεβαιώνουν την ορθότητά τους.

4. Δήλωση ωφελούμενων μελών: Στην αίτηση δηλώνονται τα μέλη της οικογένειας που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σύζυγος ή παιδιά, ώστε να εκδοθούν οι αντίστοιχες επιταγές.

5. Οριστική υποβολή της αίτησης: Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων, οι δικαιούχοι προχωρούν στην οριστική υποβολή της αίτησης. Τα στοιχεία εισοδήματος και ασφάλισης αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία.

