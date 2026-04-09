Κοινωνικός τουρισμός: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Σε ποιες περιοχές το πρόγραμμα κοινωνικός τουρισμός προσφέρει έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις
Με αυξημένες παροχές και διευρυμένα κριτήρια ξεκινά φέτος, και μάλιστα νωρίτερα από τις άλλες χρονιές, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ κοινωνικός τουρισμός, που περιλαμβάνει 300.000 επιταγές (vouchers) και είναι προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.
Αρχές Μαΐου ο κοινωνικός τουρισμός
Το πρόγραμμα ξεκινά για πρώτη φορα τον Μάιο, και συγκεκριμένα την 1η Μαίου, αντί για τον Ιούνιο. Αλλαγή που στόχο έχει την αποσυμφόρηση της υψηλής τουριστικής περιόδου, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν τις ανοιξιάτικες περιόδους με χαμηλότερο κόστος.
Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα, οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται στην ίδια κατηγορία αυξημένης προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), η μοριοδότηση ενισχύεται, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση στις παροχές, ενώ μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η πλήρης ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα.
Πλέον εξισώνονται με τις υπόλοιπες κατηγορίες μητέρων και αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις παροχές: φυσικές μητέρες, θετές μητέρες, μητέρες μέσω παρένθετης κύησης και ανάδοχες μητέρες
Το voucher
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 300.000 επιταγές, με κάθε δικαιούχο να λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό voucher. Με αυτό μπορεί να πραγματοποιήσει έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής του από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.
Η ιδιαίτερη πρόβλεψη
Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για περιοχές που έχουν πληγεί ή χρειάζονται στήριξη:
- Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο
- Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων)
Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για Αύγουστο, Χριστούγεννα, Πάσχα. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος για καταλύματα σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).
Οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Έχουν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
- Έχουν λάβει 50 ημέρες ειδικής άδειας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ
- Έχουν επιδοτηθεί για ανεργία για τουλάχιστον 2 μήνες (50 ημερήσια επιδόματα)
- Συγκεντρώνουν συνολικά 50 ημέρες από τις παραπάνω προϋποθέσεις
- Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο ΑμεΑ
