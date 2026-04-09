newspaper
Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Απριλίου 2026, 21:22

Σε ποιες περιοχές το πρόγραμμα κοινωνικός τουρισμός προσφέρει έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με αυξημένες παροχές και διευρυμένα κριτήρια ξεκινά φέτος, και μάλιστα νωρίτερα από τις άλλες χρονιές, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ κοινωνικός τουρισμός, που περιλαμβάνει 300.000 επιταγές (vouchers) και είναι προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.

Αρχές Μαΐου ο κοινωνικός τουρισμός

Το πρόγραμμα ξεκινά για πρώτη φορα τον Μάιο, και συγκεκριμένα την 1η Μαίου, αντί για τον Ιούνιο. Αλλαγή που στόχο έχει την αποσυμφόρηση της υψηλής τουριστικής περιόδου, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν τις ανοιξιάτικες περιόδους με χαμηλότερο κόστος.

Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα, οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται στην ίδια κατηγορία αυξημένης προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), η μοριοδότηση ενισχύεται, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση στις παροχές, ενώ μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η πλήρης ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα.

Πλέον εξισώνονται με τις υπόλοιπες κατηγορίες μητέρων και αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις παροχές: φυσικές μητέρες, θετές μητέρες, μητέρες μέσω παρένθετης κύησης και ανάδοχες μητέρες

Το voucher

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 300.000 επιταγές, με κάθε δικαιούχο να λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό voucher. Με αυτό μπορεί να πραγματοποιήσει έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής του από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Η ιδιαίτερη πρόβλεψη

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για περιοχές που έχουν πληγεί ή χρειάζονται στήριξη:

  • Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο
  • Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων)

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για Αύγουστο, Χριστούγεννα, Πάσχα. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος για καταλύματα σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Έχουν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Έχουν λάβει 50 ημέρες ειδικής άδειας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ
  • Έχουν επιδοτηθεί για ανεργία για τουλάχιστον 2 μήνες (50 ημερήσια επιδόματα)
  • Συγκεντρώνουν συνολικά 50 ημέρες από τις παραπάνω προϋποθέσεις
  • Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο ΑμεΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Markets
ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

Αφροδίτη Τζιαντζή
Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Πέμπτη – Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα
Επιδότηση 09.04.26

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν στην πλατφόρμα τις προηγούμενες μέρες αποφασίστηκε η σταδιακή υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του Fuel Pass με βάση τον λήγοντα του ΑΦΜ

Σύνταξη
Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Συνεχής μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ? Δειλά σημάδια παύσης του ρυθμού ανόδου των τιμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Με το νέο καθεστώς, επιχειρήσεις και οφειλέτες που παρέμεναν «όμηροι» των οφειλών τους για δεκαετίες θα μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα μια νέα αρχή, χωρίς βάρη

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΕ: Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει – Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά
Οικονομία 08.04.26

Με τα σύννεφα στη γειτονιά μας να φουντώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ταχείας αντίδρασης να φέρει ακόμα πιο κοντά την τεχνολογία στο πεδίο της μάχης με το πρόγραμμα AGILE.

Στράτος Ιωακείμ
Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 08.04.26

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η ιρανική κίνηση προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ, κράτη του Κόλπου και ΟΠΕΚ+

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Σύνταξη
Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)
Europa League 09.04.26

Αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League η Φράιμπουργκ που ήταν επιβλητική (3-0) στο γήπεδό της απέναντι στη Θέλτα αλλά η ‘Αστον Βίλα μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μπολόνια

Βάιος Μπαλάφας
Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

Σύνταξη
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
EuroCup Γυναικών 09.04.26

Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Σύνταξη
Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
English edition 09.04.26

Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies