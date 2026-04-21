Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας
Ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο πραγματοποίησαν σήμερα Τρίτη 21/4 oι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού με τους αρμόδιους φορείς.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). Υπήρξε συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).
Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν και παραδόθηκαν 3 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βηρυτό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το υλικό, το οποίο περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικά είδη, τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης, μεταφέρθηκε με αεροσκάφος C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Rafic Hariri.
- Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
- Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις
- Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου
- Εγκρίθηκε στην ΕΕ το συνδυαστικό εμβόλιο της Moderna για Covid και γρίπη
- «Παραμένει και του χρόνου στη Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ»
- ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
- Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»
- Σοκ στον Βόλο: 52χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη – Τον αναζητούσε ο αδελφός του
