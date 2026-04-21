Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας

Ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο πραγματοποίησαν σήμερα Τρίτη 21/4 oι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού με τους αρμόδιους φορείς.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). Υπήρξε συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).

Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν και παραδόθηκαν 3 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βηρυτό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το υλικό, το οποίο περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικά είδη, τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης, μεταφέρθηκε με αεροσκάφος C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Rafic Hariri.

