Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Την άμεση αποστολή στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ώρες μετά το τηλεφώνημα που είχε με τον πρόεδρο Ζοζέφ Αούν. Επίσης, κάλεσε τόσο τη Χεζμπολάχ όσο και το Ισραήλ να σταματήσουν τις στρατιωτικές ενέργειες ένθεν κακείθεν των συνόρων του Λιβάνου.

Βοήθεια στον στρατό

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι οι αρχές του Λιβάνου δεσμεύτηκαν να πάρουν τον έλεγχο των περιοχών που δραστηριοποιείται στην παρούσα φάση η Χεζμπολάχ. Για τον λόγο αυτό η Γαλλία θα παράσχει την αναγκαία στρατιωτική βοήθεια.

Είπε επίσης ότι, για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του εκτοπισμού δεκάδων χιλιάδων πολιτών, η Γαλλία στέλνει άμεσα πολλούς τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Pour le Liban, nous devons agir. Tout doit être fait pour empêcher que ce pays proche de la France soit à nouveau entraîné dans la guerre. Les Libanais ont droit à la paix et à la sécurité. Comme tous au Moyen-Orient. C’est pour enrayer la guerre… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2026



Χιλιάδες Λιβανέζοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για μια ακόμη φορά, έπειτα από εντολές εκκένωσης που εξέδωσε το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ, την οποία η κυβέρνηση του Λιβάνου κήρυξε παράνομη.

Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ αλλά και τις ιρανικές αρχές να μην επεκτείνουν τον πόλεμο στον Λίβανο.

Σχέδιο Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε επίσης ότι συζητά ένα «σχέδιο», με τις διάφορες ενδιαφερόμενες πλευρές, ώστε να εμποδίσει «να συρθεί και πάλι σε πόλεμο» ο Λίβανος. Και παράλληλα να μπει τέλος «στις στρατιωτικές επιχειρήσεις» της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ.

Το Ελιζέ ανακοίνωσε επίσης ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε σήμερα μεταξύ άλλων διαδοχικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίν Ερντογάν καθώς και με τους προέδρους της Ινδίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Βασικό αντικείμενο των συζητήσεων ήταν οι εξελίξεις στον Λίβανο, όπου κατοικεί σημαντικός αριθμός Γάλλων πολιτών.

Επίσης, το ζήτημα του Λιβάνου συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Για τον Λίβανο, πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ώστε να εμποδίσουμε αυτή η χώρα, που έχει στενή σχέση με τη Γαλλία, να συρθεί ξανά σε πόλεμο» έγραψε επίσης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Εμανουέλ Μακρόν, απαντώντας στην έκκληση που του απηύθυνε ο Λιβανέζος ομόλογός του, Ζοζέφ Αούν.

Η Γαλλία θα εντείνει τη συνεργασία της με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, στις οποίες θα παραδώσει θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς, ενώ θα τους παράσχει επιχειρησιακή και επιμελητειακή υποστήριξη, πρόσθεσε.

«Αυτήν την ώρα του μεγάλου κινδύνου, καλώ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μην επεκτείνει τον πόλεμο στον Λίβανο. Καλώ τους Ιρανούς ηγέτες να μην αναμίξουν τον Λίβανο περαιτέρω σε έναν πόλεμο που δεν είναι ο δικός του», τόνισε ο Μακρόν.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν ζήτησε από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να παρέμβει προς την κυβέρνηση του Ισραήλ ούτως ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις της στα νότια προάστια της Βηρυτού.

102 νεκροί

Σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν προκαλέσει ως τώρα τον θάνατο 102 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 638.

Το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό επισήμανε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς τα νοσοκομεία εξακολουθούν να δέχονται τραυματίες.