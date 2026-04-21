Έρωτας, ζήλια και φωτιά στη «Γη της ελιάς»: Ραγδαίες εξελίξεις και ένας δεσμός στο χείλος του γκρεμού
Οι σχέσεις δοκιμάζονται έντονα στη «Γη της ελιάς».
Η Βασιλική ζηλεύει την Έμμα και βρίσκεται ένα βήμα πριν τον χωρισμό με τον Στέφανο.
Το αποψινό επεισόδιο της σειράς «Η Γη της ελιάς» θα μεταδοθεί στις 23:00, στο MEGA.
Αναλυτικά η περίληψη
Η Έμμα λυγίζει και παραδέχεται πως είναι ερωτευμένη με τον Στέφανο και η Βασιλική είναι έτοιμη να τα τινάξει όλα στον αέρα. Ο Παρασκευάς χωρίζει τη Φρύνη. Στο σπίτι της Αριάδνης και του Γιώργη ξεσπά φωτιά και σκορπίζει τον πανικό καθώς το μωρό τους κινδυνεύει. Η Αλεξάνδρα βρίσκει καινούριο γραφολόγο και βάζει στόχο να ξεσκεπάσει κάθε σκοτεινή λεπτομέρεια γύρω από τον μυστηριώδη θάνατο του Ορέστη. Ένας από τους φόνους του serial killer φαίνεται να σχετίζεται με τον Μανώλη ο οποίος βρισκόταν στην ίδια περιοχή και οι υποψίες του Κουράκου φουντώνουν. Ο Λυκούργος σηκώνεται για αγόρευσή του ελπίζοντας να πείσει την έδρα πως η Ασπασία έχει ελαφρυντικά.
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Και οι: Στέλα Φυρογένη, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
