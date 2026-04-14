Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
Η γη της ελιάς: Μυστικά και προδοσίες ανατρέπουν τις ισορροπίες
Media 14 Απριλίου 2026, 12:53

Η γη της ελιάς: Μυστικά και προδοσίες ανατρέπουν τις ισορροπίες

Όλα όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς Η γη της ελιάς. Την Τρίτη 14/4 και την Πέμπτη 16/4, στις 23.00, στο MEGA

Οι σχέσεις δοκιμάζονται. Μυστικά και προδοσίες ανατρέπουν τις ισορροπίες, ενώ οι οικογενειακές συγκρούσεις φέρνουν τους ήρωες στα όριά τους. Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», έρχεται με εκρηκτικές εξελίξεις.

Ο Κωνσταντίνος ζητάει διαζύγιο από την Ισμήνη. Παράλληλα, η εμμονή της με το μωρό αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις.
Ο Μανώλης εντοπίζει το επόμενο θύμα του.
Η Βασιλική βλέπει τον Στέφανο με άλλη γυναίκα και η ζήλια την κυριεύει.

Την Τρίτη 14 και την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 23:00, στο MEGA.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς Η γη της ελιάς

Επεισόδιο 107 (Τρίτη 14 Απριλίου)

Ο Μανώλης προσεγγίζει την Αμαλία, της κάνει ερωτική εξομολόγηση κι εκείνη, με τον τρόπο της, του δείχνει ότι δεν της είναι αδιάφορος. Η Ερωφίλη ξεκαθαρίζει στον Αντώνη ότι δεν θέλει να προσπαθήσει ξανά να αποκτήσει παιδί, αλλά η Αλεξάνδρα τη συμβουλεύει να μην είναι απόλυτη. Η Ισμήνη κρύβει τα ρούχα του μωρού στο αυτοκίνητό της, ενώ εξακολουθεί να μην παίρνει την αγωγή που της έδωσε ο ψυχίατρος, αγνοώντας ότι η Αιμιλία την έχει δει. Η Βασιλική φτάνει στη Γερμανία, αλλά εκεί την περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς βρίσκει τον Στέφανο με μια άλλη γυναίκα. Ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη αποκοιμιούνται στο σπίτι του και προσπαθούν να καλύψουν την απουσία τους, με τον Παρασκευά να μην πείθεται. Η Δάφνη κάνει μια σειρά εξετάσεων προκειμένου να δει αν έχει κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα. Ο Κωνσταντίνος βρίσκει τα μωρουδιακά στο αμάξι της Ισμήνης κι απαιτεί εξηγήσεις. Η Ασπασία απολογείται ενώπιον του δικαστηρίου, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στον φόνο του Δημοσθένη.

Επεισόδιο 108 (Πέμπτη 16 Απριλίου)

Η Βασιλική ζηλεύει την Έμμα, ενώ ο Στέφανος δείχνει να δυσανασχετεί στη Γερμανία και θέλει να γυρίσει πίσω. Η Ερωφίλη επιστρέφει στο σπίτι κι ο Αντώνης της ζητάει να σκεφτεί καλά το μέλλον τους ως ζευγάρι και την πιθανότητα να ξαναπροσπαθήσουν να αποκτήσουν παιδί. Η Χριστιάνα νιώθει έντονα την έλλειψη του Μιχάλη κι αποφασίζει να πάει στη Μάνη. Ο Μανώλης ακούει για μια μητέρα που παράτησε το μωρό της στα σκουπίδια κι αποφασίζει να την τιμωρήσει. Ο Παρασκευάς δανείζεται το αυτοκίνητο του Λυκούργου και βγαίνει ραντεβού με τη Μυρτώ, αλλά εκείνη του μιλάει για το κόλλημά της με τον Κουράκο. Την ίδια ώρα, άγνωστοι κλέβουν το αυτοκίνητο. Τα αποτελέσματα των γυναικολογικών εξετάσεων της Δάφνης βγαίνουν και οι γιατροί συνιστούν χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί το πρόβλημα, γεγονός που πανικοβάλλει τον Παυλή. Στο δικαστήριο, η αγόρευση του Εισαγγελέα είναι καταπέλτης και προβληματίζει πολύ τον Λυκούργο. Η Ισμήνη ζητάει από τον Κωνσταντίνο να μεγαλώσουν κι άλλο την οικογένειά τους μέσω δότη κι εκείνος της ανακοινώνει ότι θέλει διαζύγιο.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Αναφορές για νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα – Κίνα: Επικίνδυνος ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ορμούζ

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
Εύθραυστη εκεχειρία στον Περσικό • Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα  ηλεκτροδότησης ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω των εορτών του Πάσχα

«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας
Στο «MEGA STORIES» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ένα σπάνιο οδοιπορικό στο Άγιο Όρος αποκαλύπτει την αθέατη ζωή της Μονής Βατοπαιδίου. Α’ μέρος απόψε στις 23:50, Β’ μέρος στις 9 Απριλίου στις 23:40

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Ο Δήμος Σερβίων σε ανάρτηση του αναφέρει ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήρθε η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» Τρανοβάλτου.

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία – Αρνείται τις κατηγορίες
Η σορός του 64χρονου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Μ. Σάββατο κοντά σε ρέμα στην Ευκαρπία - Ο 42χρονος άλλαξε την προανακριτική κατάθεση και δηλώνει αθώος, ωστόσο δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)
Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

