Η γη της ελιάς: Μυστικά και προδοσίες ανατρέπουν τις ισορροπίες

Οι σχέσεις δοκιμάζονται. Μυστικά και προδοσίες ανατρέπουν τις ισορροπίες, ενώ οι οικογενειακές συγκρούσεις φέρνουν τους ήρωες στα όριά τους. Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», έρχεται με εκρηκτικές εξελίξεις.

Ο Κωνσταντίνος ζητάει διαζύγιο από την Ισμήνη. Παράλληλα, η εμμονή της με το μωρό αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις.

Ο Μανώλης εντοπίζει το επόμενο θύμα του.

Η Βασιλική βλέπει τον Στέφανο με άλλη γυναίκα και η ζήλια την κυριεύει.

Την Τρίτη 14 και την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 23:00, στο MEGA.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς Η γη της ελιάς

Επεισόδιο 107 (Τρίτη 14 Απριλίου)

Ο Μανώλης προσεγγίζει την Αμαλία, της κάνει ερωτική εξομολόγηση κι εκείνη, με τον τρόπο της, του δείχνει ότι δεν της είναι αδιάφορος. Η Ερωφίλη ξεκαθαρίζει στον Αντώνη ότι δεν θέλει να προσπαθήσει ξανά να αποκτήσει παιδί, αλλά η Αλεξάνδρα τη συμβουλεύει να μην είναι απόλυτη. Η Ισμήνη κρύβει τα ρούχα του μωρού στο αυτοκίνητό της, ενώ εξακολουθεί να μην παίρνει την αγωγή που της έδωσε ο ψυχίατρος, αγνοώντας ότι η Αιμιλία την έχει δει. Η Βασιλική φτάνει στη Γερμανία, αλλά εκεί την περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς βρίσκει τον Στέφανο με μια άλλη γυναίκα. Ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη αποκοιμιούνται στο σπίτι του και προσπαθούν να καλύψουν την απουσία τους, με τον Παρασκευά να μην πείθεται. Η Δάφνη κάνει μια σειρά εξετάσεων προκειμένου να δει αν έχει κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα. Ο Κωνσταντίνος βρίσκει τα μωρουδιακά στο αμάξι της Ισμήνης κι απαιτεί εξηγήσεις. Η Ασπασία απολογείται ενώπιον του δικαστηρίου, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στον φόνο του Δημοσθένη.

Επεισόδιο 108 (Πέμπτη 16 Απριλίου)

Η Βασιλική ζηλεύει την Έμμα, ενώ ο Στέφανος δείχνει να δυσανασχετεί στη Γερμανία και θέλει να γυρίσει πίσω. Η Ερωφίλη επιστρέφει στο σπίτι κι ο Αντώνης της ζητάει να σκεφτεί καλά το μέλλον τους ως ζευγάρι και την πιθανότητα να ξαναπροσπαθήσουν να αποκτήσουν παιδί. Η Χριστιάνα νιώθει έντονα την έλλειψη του Μιχάλη κι αποφασίζει να πάει στη Μάνη. Ο Μανώλης ακούει για μια μητέρα που παράτησε το μωρό της στα σκουπίδια κι αποφασίζει να την τιμωρήσει. Ο Παρασκευάς δανείζεται το αυτοκίνητο του Λυκούργου και βγαίνει ραντεβού με τη Μυρτώ, αλλά εκείνη του μιλάει για το κόλλημά της με τον Κουράκο. Την ίδια ώρα, άγνωστοι κλέβουν το αυτοκίνητο. Τα αποτελέσματα των γυναικολογικών εξετάσεων της Δάφνης βγαίνουν και οι γιατροί συνιστούν χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί το πρόβλημα, γεγονός που πανικοβάλλει τον Παυλή. Στο δικαστήριο, η αγόρευση του Εισαγγελέα είναι καταπέλτης και προβληματίζει πολύ τον Λυκούργο. Η Ισμήνη ζητάει από τον Κωνσταντίνο να μεγαλώσουν κι άλλο την οικογένειά τους μέσω δότη κι εκείνος της ανακοινώνει ότι θέλει διαζύγιο.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

