«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Φρανσίσκο»

O Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague, έναν παίκτη που έχει κάνει τη διαφορά στη Ζαλγκίρις και έναν υποψήφιο MVP, χάρη στην καταπληκτική χρονιά που πραγματοποιεί στο Κάουνας.

Ο Γάλλος γκαρντ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη Λιθουανία, έχει οδηγήσει την Ζαλγκίρις στα Play off της Euroleague και κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ψάχνοντας το Final Four στο ΟΑΚΑ.

Ο Φρανσίσκο είναι ο πρώτος σκόρερ της και απασχολεί ήδη όλη την Ευρώπη, αλλά και ομάδες του ΝΒΑ για το τι θα κάνει το καλοκαίρι, που αναμένεται να είναι «καυτό» για τον ίδιο, αν και δεσμεύεται με άλλον έναν χρόνο συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, τα δημοσιεύματα έχουν πάρει «φωτιά» κυρίως στο εξωτερικό για το μέλλον του Σιλβέν Φρανσίσκο να είναι αυτά που ξεχωρίζουν, ο οποίος αναμφίβολα θα απασχολήσει τόσο τις ελληνικές ομάδες, όσο και αυτές του εξωτερικού.

Ο Φρανσίσκο, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και το ΝΒΑ

Δεν είναι κρυφό πως το καλοκαίρι που πέρασε ο Ολυμπιακός προσπάθησε να φέρει στον Πειραιά τον Φρανσίσκο, ωστόσο το συμβόλαιο που είχε με τη Ζαλγκίρις δεν του επέτρεψε να το κάνει τότε, κάτι που ίσως να συμβεί σε λίγους μήνες. Παράλληλα, το όνομα του Παναθηναϊκού έχει μπει δυνατά στο κάδρο και λέγεται ότι οι πράσινοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν γη και ύδωρ στον παίκτη.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι πως ο ίδιο ο Φρανσίσκο εξετάζει και το ΝΒΑ και δεν αποκλείεται να ζητήσει και από τον ίδιο τον ατζέντη του να ψαχτεί για να βρει ομάδα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ωστόσο, στο εξωτερικό κάνουν λόγο για δυνατό μπάσιμο του Παναθηναϊκού για τον παίκτη και απευθείας επαφές με την πλευρά του για να διερευνήσει τις προθέσεις του.

Ο Γάλλος αγωνίζεται στη Ζαλγκίρις και δεσμεύεται με συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν, ωστόσο υπάρχει buy out στο καλοκαίρι του 2026 που είναι ιδιαίτερα προσιτό για τους ενδιαφερόμενους.