Στον πάγκο της Βαλένθια ως το 2028 ο Μαρτίνεθ

Η Βαλένθια προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας της με τον Πέδρο Μαρτίνεθ μέχρι το 2028, όπως έγινε γνωστό μέσα από ανακοίνωση της ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βαλένθια διανύει μία εξαιρετική πορεία τη φετινή σεζόν στη Euroleague, με ρεκόρ 21-12 και χθες (24/3) επικράτησε του Ολυμπιακού με 85-84 πανηγυρίζοντας μία σπουδαία νίκη.

🧡 Making an impact and here to stay. Pedro Martinez renews with @valenciabasket! pic.twitter.com/DwVhvxWSOD — EuroLeague (@EuroLeague) March 25, 2026

Οι «νυχτερίδες» βρίσκονται μέχρι στιγμής στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, υπό την καθοδήγηση του Μαρτίνεθ που βρίσκεται από το 2024 στον πάγκο της ομάδας.

Από εκεί και πέρα, ο 65χρονος τεχνικός ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως προπονητής από το 1990 αναλαμβάνοντας επικεφαλής της Μπανταλόνα, ενώ διαθέτει πλούσιο βιογραφικό έχοντας υπάρξει προπονητής σε ομάδες όπως η Μπασκόνια, Τενερίφη, Σεβίλλη και Χιρόνα.