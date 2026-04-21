«Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Τέιλορ της Βαλένθια»

Άναψε… φωτιές ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αντρέα Καλτσόνι, καθώς με ρεπορτάζ του αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο στόχαστρο τον Κάμερον Τέιλορ της Βαλένθια.

Σύμφωνα με τον γνωστό ρεπόρτερ, προτεραιότητα για τις «νυχτερίδες» είναι να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Αμερικανού φόργουορντ. Ωστόσο, το ενδιαφέρον τους για την περίπτωση του 31χρονου, έχουν εκφράσει κι άλλες ομάδες της Euroleague, μεταξύ αυτών και οι Ερυθρόλευκοι.

Το ρεπορτάζ του Καλτσόνι

🚨👀Valencia Basket is working to extend Kameron Taylor’s contract (expires in 2027). The Spanish team is ready to offer a new rich multi-year contract. Several top EuroLeague teams including Olympiacos are interested in him, I’m told.#EuroLeague #Valencia #Olympiacos pic.twitter.com/VsTHJlzf8f — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) April 21, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τέιλορ διανύει μία εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, «μετράει» 11.8 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και σχεδόν 1.0 κλέψιμο ανά αγώνα, σε 23’32» συμμετοχή.

Ο Αμερικανός αποτελεί βασικό στέλεχος για την ομάδα του Μαρτίνεθ, που έχει κάνει την έκπληξη τη φετινή σεζόν. Με «όπλο» την αθλητικότητά του και τη σωματική του διάπλαση (1.98 ύψος) μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην επίθεση, ενώ είναι και καλός αμυντικός.

Στο ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, δεν αναφέρονται περαιτέρω πληροφορίες για το ενδιαφέρον των Πειραιωτών και μένει να φανεί το αν θα αγωνιστεί με τα Ερυθρόλευκα στο μέλλον.