Της πούλησε έρωτα, της έκλεψε μια περιουσία – Τα ύπουλα κόλπα της διαδικτυακής απάτης

Η ψηφιακή απάτη έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο ταχέως αναπτυσσόμενα και διεθνικοποιημένα εγκλήματα της εποχής, με τους δράστες να αξιοποιούν τεχνολογία, κοινωνικά δίκτυα και σύνθετα δίκτυα διακίνησης χρημάτων για να αποσπούν δισεκατομμύρια από ανυποψίαστα θύματα. Όλο και περισσότερα κράτη και μεγάλες εταιρείες επιχειρούν να οργανώσουν μια κοινή άμυνα, όμως οι μέθοδοι των απατεώνων γίνονται διαρκώς πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν.

Η περίπτωση της Κίρστι, μιας γυναίκας από τη Βόρεια Υόρκη, αποκαλύπτει το BBC, αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πώς λειτουργούν πλέον οι σύγχρονες απάτες. Το 2024 γνώρισε μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών έναν άνδρα που παρουσιαζόταν ως Άγγλος επιχειρηματίας με βάση την Τουρκία, ο οποίος την έπεισε ότι είχε σημαντικές οικονομίες και σταθερή οικονομική επιφάνεια. Στην πορεία, όμως, ο «επιχειρηματίας» ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα ληστείας και ζήτησε χρήματα και βοήθεια, οδηγώντας τη γυναίκα να του στείλει συνολικά 80.000 λίρες μέσα σε δύο μήνες.

Η εξαπάτηση αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη απ’ όσο φαινόταν αρχικά. Το κινητό που αγόρασε η Κίρστι στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξε στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο, τα χρήματα διοχετεύθηκαν μέσω υπηρεσιών μεταφοράς σε λογαριασμούς με νιγηριανά, ρουμανικά και άλλα ευρωπαϊκά ονόματα, ενώ ο άνδρας που την προσέγγισε δεν ήταν Βρετανός αλλά Νιγηριανός, χρησιμοποιώντας μάλιστα αλλοιωτή φωνής για να την εξαπατήσει. Ακόμη και το τραπεζικό site που είχε παρουσιάσει ως απόδειξη οικονομικής ευρωστίας ήταν μια καλοστημένη ψεύτικη ιστοσελίδα με καταχώριση στις ΗΠΑ.

Η ιστορία αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, οι παγκόσμιες απώλειες από απάτες ξεπερνούν πλέον τα 500 δισ. δολάρια τον χρόνο, ενώ οι αναφορές για romance scams αυξήθηκαν κατά 20% το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο, η αστυνομία τουΛονδίνου εκτιμά ότι το 2024 χάθηκαν 106 εκατ. λίρες από αντίστοιχες υποθέσεις.

Η πανδημία ως επιταχυντής

Η έξαρση των απατών συνδέεται στενά με την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Καθώς οι μετακινήσεις περιορίστηκαν, οι άνθρωποι πέρασαν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο, έκαναν περισσότερες αγορές online και αύξησαν τη δραστηριότητά τους στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό έφερε τους χρήστες πιο κοντά στους μηχανισμούς που αξιοποιούν οι απατεώνες, ενώ ταυτόχρονα η πρόοδος σε deepfakes, ψεύτικες φωνές, ιστοσελίδες και μηνύματα έκανε τις απάτες πιο πειστικές από ποτέ.

Την ίδια στιγμή, η μαζική απώλεια θέσεων εργασίας παγκοσμίως δημιούργησε μία νέα δεξαμενή ανθρώπων που μπορεί να στρατολογηθεί από εγκληματικά δίκτυα. Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ του BBC, υπάρχουν περιοχές ανά τον κόσμο σχεδόν χωρίς κρατικό έλεγχο ή υπό τον έλεγχο ένοπλων συμμοριών, όπου οι αρχές δυσκολεύονται να παρέμβουν.

Η Μιανμάρ είναι ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα τέτοιων κέντρων απάτης. Τα λεγόμενα scam centers ξεκίνησαν να αναπτύσσονται πάνω σε υποδομές παράνομων καζίνο και, με την πανδημία και τη μετέπειτα πολιτική αστάθεια, μετατράπηκαν σε κομβικά σημεία οργανωμένου εγκλήματος. Η εμφύλια σύγκρουση που ακολούθησε το πραξικόπημα του 2021 έδωσε στους εγκληματίες ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια δράσης.

Ένα από τα πιο ανησυχητικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου φαινομένου είναι ότι οι απατεώνες μπορεί να είναι και οι ίδιοι θύματα εκμετάλλευσης. Ψεύτικες αγγελίες εργασίας προσελκύουν ανθρώπους στο εξωτερικό, οι οποίοι στη συνέχεια πέφτουν θύματα trafficking και αναγκάζονται να εργάζονται σε κέντρα απάτης, αποσπώντας χρήματα από πολίτες σε όλο τον κόσμο.

Η πρόσφατη επίσκεψη του BBC σε ένα εγκαταλελειμμένο συγκρότημα απάτης στην Καμπότζη αποκάλυψε τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας μέσα σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Στους τοίχους υπήρχαν συνθήματα ενθάρρυνσης στα κινεζικά, ενώ βρέθηκαν και στοιχεία που δείχνουν πειθαρχικά συστήματα, ψεύτικες αστυνομικές στολές και πλαστές κλήσεις της αστυνομίας, που χρησιμοποιούνταν για να τρομοκρατούν τα θύματα.

Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα κέντρα κρατούνται ουσιαστικά όμηροι, χωρίς διαβατήρια, και αναγκάζονται να δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια με συγκεκριμένους στόχους απόδοσης. Η αποτυχία να φτάσουν τους στόχους αυτούς μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση, ξυλοδαρμούς ή μεταφορά σε ακόμη χειρότερες εγκαταστάσεις.

Διεθνής άμυνα

Μπροστά σε αυτή την κλιμακούμενη απειλή, κυβερνήσεις, υπηρεσίες ασφαλείας και μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες προσπαθούν να διαμορφώσουν κοινή στρατηγική. Στο Global Fraud Summit της Βιέννης, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και της Interpol, συμμετείχαν 1.400 εκπρόσωποι από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, ενώ για πρώτη φορά υπεγράφη κοινή συμφωνία από 44 χώρες για την καταπολέμηση της απάτης στην πηγή της και την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων.

Παρά την πρόοδο, η συνεργασία παραμένει άνιση. Οι πλούσιες χώρες της Δύσης είναι συχνά οι βασικοί στόχοι των κυκλωμάτων, ενώ πολλές από τις περιοχές όπου εδρεύουν τα δίκτυα απάτης — όπως η Μιανμάρ, η Δυτική Αφρική και τμήματα της Νότιας Ασίας — δεν διαθέτουν πάντα τα μέσα για αποτελεσματική δράση.

Ορισμένοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο τιμωρητική, αλλά και συνεργατική. Η Χολισίλε Χανυίλε, εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος από τη Νότια Αφρική, τόνισε ότι οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να μοιραστούν τεχνογνωσία και πόρους, όπως ειδικούς στη λεγόμενη εγκληματολογική λογιστική (forensic accounting), κρυπτονομίσματα και open source έρευνες, ώστε να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο ρόλος των τεχνολογικών εταιρειών

Στη μάχη κατά των απατεώνων αναδεικνύεται και η ανάγκη πιο στενής συνεργασίας με τις μεγάλες πλατφόρμες. Ο πρώην εθνικός συντονιστής οικονομικού εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, Στιβ Χεντ, υπογράμμισε ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να εμπλακούν πολύ πιο ενεργά και επιχειρησιακά.

Κάποιες εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε κινήσεις άμυνας. Η Match.com, για παράδειγμα, αναφέρει ότι απομακρύνει 50 ψεύτικους λογαριασμούς κάθε λεπτό, ενώ η Google έχει συνεργαστεί με τη Σιγκαπούρη για να αποτρέψει τη λήψη 2,8 εκατ. κακόβουλων εφαρμογών.

Παρότι η εικόνα είναι ανησυχητική, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η συνεργασία μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου άμεση επικοινωνία μεταξύ αστυνομικών αρχών και της Interpol οδήγησε στην παύση μεταφοράς χρημάτων και στην ανάκτηση των ποσών.

Ένα έγκλημα χωρίς σύνορα

Η νέα γενιά απατών έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι απλώς μια υπόθεση μεμονωμένων τηλεφωνημάτων ή ύποπτων email. Πρόκειται για ένα παγκοσμιοποιημένο, πλήρως και επαγγελματικό και ιδιαίτερα ευέλικτο εγκληματικό οικοσύστημα, το οποίο αξιοποιεί αδύναμα σημεία σε κράτη, εταιρείες και ανθρώπινες συμπεριφορές.

Η υπόθεση της Κίρστι δείχνει όχι μόνο το οικονομικό κόστος, αλλά και τη συναισθηματική καταστροφή που προκαλούν τέτοιες απάτες. Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, εκτός από τα χρήματα, πολλά θύματα χάνουν και την εμπιστοσύνη τους στους ανθρώπους.

Με τους απατεώνες να κινούνται γρήγορα και διασυνοριακά, η απάντηση των αρχών, των τραπεζών και των τεχνολογικών εταιρειών θα πρέπει να είναι εξίσου ευέλικτη, συντονισμένη και άμεση.

Πηγή: OT.gr