Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω δασικής φωτιάς στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 21, 2026

Στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές