Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
την περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης
- Η «τελευταία πράξη» του Όρμπαν πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Αίρει το βέτο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας
- Η Κίνα τα βάζει με την παραδοσιακή κινεζική ιατρική
- Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά - Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών
- «Τερματίστε τον πόλεμο στο Ιράν» - Αντιπολεμική διαδήλωση βετεράνων στο Κάπιτολ Χολ - Πάνω από 60 συλλήψεις
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω δασικής φωτιάς στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 21, 2026
Στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές
- Ολυμπιακός – ΝΟ Ρεθύμνου 15-6: Περίπατος και 22/22 στο πρωτάθλημα
- 100 χρόνια Ελισάβετ: «Φάρος, μαρμελάδα, αυγή» – Επετειακό μήνυμα Καρόλου φορτισμένο ελπίδα
- Υπηρεσία γνωριμιών πούλησε φωτογραφίες των πελατών της για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ
- Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
- Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
- ΗELLO!: Έρχεται την Τετάρτη στα περίπτερα
- Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
- Διεθνής Αμνηστία: Έκθεση κόλαφος για την Ελλάδα – Σε πρώτο πλάνο προσφυγικό, Τέμπη, καταπάτηση δικαιωμάτων
