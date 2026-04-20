Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (20/04/2026) σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου του δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά στο Νεοχώρι Πηλίου καίγονται πεύκα.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.