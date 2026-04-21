Σοκ στον Βόλο: 52χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη – Τον αναζητούσε ο αδελφός του
Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αλμυρού στο Βόλο, μετά την είδηση της απώλειας ενός 52χρονου άνδρα.
Ο 52χρονος αναζητούνταν από συγγενικά του πρόσωπα, ωστόσο δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις για ώρες.
Τον έψαξαν στο σπίτι του
Έτσι, ο αδελφός του μετέβη στο σπίτι του στο οποίο δεν βρισκόταν κανείς.
Στη συνέχεια, έψαξε στην αποθήκη του σπιτιού που βρίσκεται δίπλα. Εκεί βρήκε τον 52χρονο απαγχονισμένο.
Αμέσως ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 52χρονο στο νοσοκομείο Βόλου. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τις επόεμνες ώρες θα πραγματοποιηθεί νεκροψία και νεκροτομή.
Την έρευνα για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.
- Σοκ στον Βόλο: 52χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη – Τον αναζητούσε ο αδελφός του
