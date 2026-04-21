21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
Mabu: Μια απλή άσκηση που κάνει τη διαφορά
Fitness 21 Απριλίου 2026, 07:30

Mabu: Μια απλή άσκηση που κάνει τη διαφορά

Το mabu είναι μια στάση που συναντάμε στις πολεμικές τέχνες και στη yoga

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Αν ψάχνετε μια απλή καθημερινή κίνηση που θα σας βοηθήσει να δείτε διαφορά στη δύναμη και τη σταθερότητά σας, η horse stance («στάση του ίππου»), γνωστή και ως “Mabu”, είναι από τις πιο αποτελεσματικές επιλογές. Πρόκειται για μια θεμελιώδη, χαμηλή στάση που συναντάμε στις πολεμικές τέχνες και στη yoga, σχεδιασμένη να ενεργοποιεί τους μύες των ποδιών και του κορμού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ισορροπία και τον έλεγχο του σώματος. Και το καλύτερο; Μπορείτε να την κάνετε οπουδήποτε και δεν απαιτεί πάνω από δύο λεπτά την ημέρα.

Γιατί η horse stance είναι τόσο αποτελεσματική

Η συγκεκριμένη άσκηση ξεχωρίζει γιατί «μιμείται» τη δύναμη που χρειάζεστε στις καθημερινές σας κινήσεις όταν σηκώνεστε από μια καρέκλα, ανεβαίνετε σκάλες ή θέλετε να σταθείτε σταθερά χωρίς να χάνετε την ισορροπία σας. Οι μηροί και οι μύες της πλάτης παραμένουν ενεργοί καθ’όλη τη διάρκεια, ενώ ο κορμός δουλεύει ώστε η μέση να παραμείνει σταθερή και σωστά ευθυγραμμισμένη, κάτι που μπορεί να σας διευκολύνει σημαντικά αν περνάτε πολλές ώρες καθιστοί ή χρειάζεται να σκύβετε συχνά.

Παράλληλα, η horse stance ενισχύει σημαντικά την ισορροπία. Οι αστράγαλοι, τα γόνατα και τα ισχία συνεργάζονται για να σας κρατήσουν σταθερούς, εκπαιδεύοντας το σώμα να αντιδρά καλύτερα σε ανώμαλο έδαφος ή απρόβλεπτες κινήσεις.

Πώς να κάνετε σωστά τη horse stance

Τα βήματα για την σωστή εκτέλεση της άσκησης, περιλαμβάνουν:

  1. Σταθείτε με τα πόδια πιο ανοιχτά από το άνοιγμα των ώμων και τις μύτες ελαφρώς προς τα έξω.
  2. Λυγίστε τα γόνατα και χαμηλώστε τη λεκάνη μέχρι οι μηροί να έρθουν παράλληλοι με το έδαφος ή όσο χαμηλά μπορείτε με άνεση.
  3. Μοιράστε το βάρος και στα δύο πόδια.
  4. Κρατήστε τον κορμό ευθεία, χωρίς να γέρνετε μπροστά.
  5. Ξεκινήστε διατηρώντας την στάση για 5 δευτερόλεπτα και αυξήστε σταδιακά.

Πιο εύκολες παραλλαγές για αρχάριους

Αν η πλήρης θέση σας φαίνεται απαιτητική, δοκιμάστε:

  • Στήριξη σε καρέκλα: Κρατηθείτε ελαφρά για να μειώσετε το βάρος στα πόδια. Όταν νιώσετε πιο σταθεροί, αφήστε τα χέρια για μικρά διαστήματα.
  • Μικρότερο βάθος: Μην κατεβαίνετε τόσο χαμηλά. Ακόμη και μια πιο «ψηλή» θέση ενεργοποιεί πόδια και κορμό, βελτιώνοντας την ισορροπία.

Ακόμη και αυτές οι πιο ήπιες εκδοχές «ξυπνούν» τους μύες που προστατεύουν τη μέση και βελτιώνουν τη σταθερότητά σας.

Προχωρημένες παραλλαγές για μεγαλύτερη πρόκληση

Όταν μπορείτε να κρατήσετε τη θέση για ένα λεπτό, δοκιμάστε:

  • Kung fu flow: Κρατήστε τη βασική θέση και μεταφέρετε το βάρος από τη μία πλευρά στην άλλη, μένοντας 2–3 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά. Βοηθά στην ισορροπία σε ανώμαλο έδαφος.
  • Karate strength pulse: Καθίστε λίγο πιο βαθιά και κάντε μικρές παλμικές κινήσεις πάνω–κάτω. Όταν γίνει εύκολο, μπορείτε να προσθέσετε βάρος. Αυτή η παραλλαγή ενισχύει την εκρηκτική δύναμη των ποδιών.

Συχνά λάθη

Μερικά συχνά λάθη που πρέπει να αποφύγετε περιλαμβάνουν:

  • Γόνατα προς τα μέσα: Τα γόνατα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις μύτες των ποδιών.
  • Κορμός που γέρνει μπροστά: Κρατήστε τον θώρακα ψηλά για να προστατεύσετε τη μέση.
  • Κράτημα της αναπνοής: Συνεχίστε να αναπνέετε βαθιά, ακόμη κι όταν τα πόδια «καίνε».
  • Υπερβολική ταχύτητα: Η άσκηση χρειάζεται αργές, ελεγχόμενες κινήσεις.

Πόσο συχνά να την κάνετε

Αν είστε προχωρημένοι και μπορείτε ήδη να κρατήσετε τη θέση άνετα, ξεκινήστε με 2–3 σετ των 30–60 δευτερολέπτων. Αν βρίσκεστε ακόμη στις παραλλαγές, στοχεύστε σε 3–4 σετ των 10–20 δευτερολέπτων, με διάλειμμα 60–90 δευτερολέπτων ανάμεσα στα σετ.

Αν ξεκινάτε τώρα, δώστε προτεραιότητα στη σωστή τεχνική και στην προοδευτική ενδυνάμωση, ιδανικά με καθοδήγηση από έναν επαγγελματία γυμναστή που μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε τη σωστή φόρμα και να προχωρήσετε με ασφάλεια.

* Πηγή: Vita

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;
Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 21.04.26

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ

Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες

Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους
Κόμματα 21.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους

«Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Υπόκλιση σε Κωστούλα από τον προπονητή της Μπράιτον: «Έχει τεράστιο ταλέντο – Μακροπρόθεσμα θα είναι σημαντικός παίκτης για εμάς»
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Υπόκλιση σε Κωστούλα από τον προπονητή της Μπράιτον: «Έχει τεράστιο ταλέντο – Μακροπρόθεσμα θα είναι σημαντικός παίκτης για εμάς»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, στάθηκε στην παρουσία και την πρόοδο του Χαράλαμπου Κωστούλα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα του.

Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του
Απόλυτη σύγχυση 21.04.26

Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του

«Ο Τραμπ έχει δώσει μεταβαλλόμενες εκδοχές για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν και για τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες έχουν διαψευστεί από τους Ιρανούς και ορισμένες φορές από τον ίδιο του τον εαυτό»

«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Φρανσίσκο»
Euroleague 21.04.26

«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Φρανσίσκο»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μοιάζει δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις το ερχόμενο καλοκαίρι, στη συζήτηση είναι οι μισές και βάλε ομάδες της Euroleague, το NBA και πλέον και ο Παναθηναϊκός...

ΙΕΛΚΑ: Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά – Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών
Έρευνα ΙΕΛΚΑ 21.04.26

Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά - Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών

Έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφει πώς επιδρούν οι τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών - Έξι στους δέκα αναβάλουν αγορές, τέσσερις στους δέκα τις μειώνουν

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Πολιτική 21.04.26

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Κεφαλονιά: Τι λέει μέσα από τις φυλακές ο 23χρονος που βρισκόταν με τη 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Ελλάδα 21.04.26

«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα», λέει ο 23χρονος που βρισκόταν με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης

«Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας» υποστηρίζει ο 23χρονος φίλος της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης.

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Επιστήμες 21.04.26

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά

Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Λέσβος: Άνοιξαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι
Ελλάδα 21.04.26

Άνοιξαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι

Tο άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης φαίνεται να συνδέεται με έναν συνδυασμό κοινωνικής πίεσης, εσωτερικών διαφορών και ενδεχομένως τακτικής αναπροσαρμογής της κινητοποίησης

Γάζα: Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση
Κόσμος 21.04.26

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Το σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων που συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
