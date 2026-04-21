Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας και στο… βάθος οι «αιώνιοι» (vids)

Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη των play in, με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (21/4,21:45), σε ένα ματς που θα έχει ενδιαφέρον και για τις ελληνικές ομάδες.

Οι «μπλαουγκράνα» διασταυρώνουν τα ξίφη τους με τους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου, με στόχο το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα playoffs. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που αφορά και τους δύο «αιωνίους», καθώς αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί απόψε από τη Μονακό (21/4,21:00) τότε στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει το νικητή της βραδιάς από το παιχνίδι της Ισπανίας, για την εξασφάλιση της 8ης θέσης στα playoffs. Εκεί, όπου μία εκ των δύο ομάδων θα βρεθεί στο μονοπάτι του Ολυμπιακού.

Τα πεπραγμένα της Μπαρτσελόνα και του Ερυθρού Αστέρα

Η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε την πορεία της στην regular season με εμφατική νίκη επί της Μπάγερν (95-69), που της εξασφάλισε τη δέκατη θέση της βαθμολογίας.

Οι Μπλαουγκράνα όμως θα ριχτούν στη «μάχη» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, προερχόμενοι από βαριά ήττα στο πρωτάθλημα, από τη Λέιδα με 90-80.

Το σύνολο του Πασκουάλ αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα κατά τη διάρκεια της σεζόν, ωστόσο στα θετικά νέα για τον Ισπανό τεχνικό είναι ότι επέστρεψαν οι Σατοράνσκι και Νούνιεθ, δύο πολύ ταλαντούχοι παίκτες που μπορούν να προσφέρουν λύσεις στην ομάδα.

Μοναδική απουσία για την Μπαρτσελόνα είναι αυτή του Νίκολα Λαπροβίτολα, ενώ για το αποψινό παιχνίδι ο Πασκουάλ έκανε έκκληση στον κόσμο να κατακλύσει το «Palau Blaugrana» για να δώσει στήριξη στην ομάδα του.

Ο Ερυθρός Αστέρας τερμάτισε στην 9η θέση της regular season, καθώς γνώρισε βαριά ήττα από τη Ρεάλ (103-82), παράλληλα ηττήθηκε και στο πρωτάθλημα από την Παρτιζάν για το ντέρμπι της Αδριατικής Λίγκας με (81-74).

Το σύνολο του Ομπράντοβιτς καλείται να αφήσει πίσω του τα δύο αρνητικά αποτελέσματα και να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στους «μπλαουγκράνα», σε ένα παιχνίδι που οι Ερυθρόλευκοι του Βελιγραδίου θα παραταχθούν χωρίς να είναι αρκετοί οι απόντες.

Πέρα από τις γνωστές απουσίες των Μοτιεγιούνας, Νταβιντόβατς και Κάναν, ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή του Μπολομπόι, ο οποίος χτύπησε στον αγώνα με τη Ρεάλ και θα κριθεί τελευταία στιγμή το αν θα καταφέρει να αγωνιστεί.

Η παράδοση των αναμετρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες τη φετινή σεζόν

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να επικρατήσει του Ερυθρού Αστέρα και τις δύο φορές που οι ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες τη φετινή σεζόν.

Αρχής γενομένης από τις 5/12, η Μπαρτσελόνα έφυγε με το «διπλό» από το Βελιγράδι (89-79), σε ένα παιχνίδι που ξεχώρισε ο Κλάιμπερν για την ομάδα του Πασκουάλ, σημειώνοντας 22 πόντους.

Στην πιο πρόσφατη αναμέτρηση (27/3), το παιχνίδι κρίθηκε στην παράταση (75-75 κ.δ.), με τους «μπλαουγκράνα» να επικρατούν στο φινάλε (92-88).