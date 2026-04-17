Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague

Η εξάδα της regular season της Euroleague κλείδωσε το βράδυ της Παρασκευής. Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ζαλγκίρις Κάουνας εξασφάλισαν την απευθείας παρουσία τους στα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μετα τα τελευταία ματς που «κλείδωσαν» και την τελική σειρά, πλέον είναι ξεκάθαρη και η κατάσταση για τις ομάδες που θα παίξουν το μίνι τουρνουά των play-in.

Αυτές θα είναι Παναθηναϊκός, Μονακό, Ερυθρός Αστέρας και Μπαρτσελόνα, οι οποίες στις 21 και 24 Απριλίου θα παίξουν στα ματς των play-in με έπαθλο φυσικά τη συμμετοχή τους στα play-off. Ωστόσο, πέρα από τις προφανείς δυσκολίες αυτών των do or die αγώνων, απέναντί τους θα έχουν και την παράδοση…

Συγκεκριμένα, στο νέο φορμάτ της διοργάνωσης από τη σεζόν 2023-24 και έπειτα, καμία από τις ομάδες που έχουν παίξει στα play-in δεν έχουν καταφέρει να περάσουν στη συνέχεια από τα play-off στο Final-4 της διοργάνωσης – έχουν δηλαδή 0/8.

Τη σεζόν 2023-24, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπασκόνια ήταν αυτές που πέρασαν στα play-off αλλά εκεί αποκλείστηκαν από Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα. Την επόμενη σεζόν, 2024-25, Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αυτές που «βγήκαν» από τα play-in, όμως στην οκτάδα αποκλείστηκαν από Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακό.

Τα play-in 2023-24

1ος γύρος

Μακάμπι Τελ Αβίβ (7) – Μπασκόνια (8) 113-85

Αναντολού Εφές (9) – Βίρτους Μπολόνια (10) 64-67

2ος γύρος

Μπασκόνια (8) – Βίρτους Μπολόνια (10) 89-77

Πέρασαν στα πλέι-οφ: Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπασκόνια

Τι έκαναν στα πλέι-οφ:

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 3-0

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-2

Τα play-in 2024-25

1ος γύρος

Ρεάλ Μαδρίτης (7) – Παρί (8) 73-81

Μπάγερν Μονάχου (9) – Ερυθρός Αστέρας (10) 97-93

2ος γύρος

Ρεάλ Μαδρίτης (7) – Μπάγερν Μονάχου (9) 93-71

Πέρασαν στα πλέι-οφ: Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης

Τι έκαναν στα πλέι-οφ:

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-1

Φενέρμπαχτσε – Παρί 3-0

Η διαδικασία και το πρόγραμμα των play-in της φετινής Euroleague

Τρίτη 21 Απριλίου

Play-in 1: 7ος – 8ος (ο νικητής παίρνει την 7η θέση – ο χαμένος έχει δεύτερη ευκαιρία)

Play-in 2: 9ος – 10ος (ο νικητής αντιμετωπίζει τον χαμένο του 7ος-8ος, ο χαμένος αποχαιρετά τη διοργάνωση)

Παρασκευή 24 Απριλίου

Play-in 3: Χαμένος Play-in 1 – Νικητής Play-in 2 (ο νικητής παίρνει την 8η θέση, ο χαμένος αποχαιρετά τη διοργάνωση)