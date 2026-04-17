Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague
Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…
Η εξάδα της regular season της Euroleague κλείδωσε το βράδυ της Παρασκευής. Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ζαλγκίρις Κάουνας εξασφάλισαν την απευθείας παρουσία τους στα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μετα τα τελευταία ματς που «κλείδωσαν» και την τελική σειρά, πλέον είναι ξεκάθαρη και η κατάσταση για τις ομάδες που θα παίξουν το μίνι τουρνουά των play-in.
Αυτές θα είναι Παναθηναϊκός, Μονακό, Ερυθρός Αστέρας και Μπαρτσελόνα, οι οποίες στις 21 και 24 Απριλίου θα παίξουν στα ματς των play-in με έπαθλο φυσικά τη συμμετοχή τους στα play-off. Ωστόσο, πέρα από τις προφανείς δυσκολίες αυτών των do or die αγώνων, απέναντί τους θα έχουν και την παράδοση…
Συγκεκριμένα, στο νέο φορμάτ της διοργάνωσης από τη σεζόν 2023-24 και έπειτα, καμία από τις ομάδες που έχουν παίξει στα play-in δεν έχουν καταφέρει να περάσουν στη συνέχεια από τα play-off στο Final-4 της διοργάνωσης – έχουν δηλαδή 0/8.
Τη σεζόν 2023-24, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπασκόνια ήταν αυτές που πέρασαν στα play-off αλλά εκεί αποκλείστηκαν από Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα. Την επόμενη σεζόν, 2024-25, Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αυτές που «βγήκαν» από τα play-in, όμως στην οκτάδα αποκλείστηκαν από Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακό.
Τα play-in 2023-24
1ος γύρος
Μακάμπι Τελ Αβίβ (7) – Μπασκόνια (8) 113-85
Αναντολού Εφές (9) – Βίρτους Μπολόνια (10) 64-67
2ος γύρος
Μπασκόνια (8) – Βίρτους Μπολόνια (10) 89-77
Πέρασαν στα πλέι-οφ: Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπασκόνια
Τι έκαναν στα πλέι-οφ:
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 3-0
Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-2
Τα play-in 2024-25
1ος γύρος
Ρεάλ Μαδρίτης (7) – Παρί (8) 73-81
Μπάγερν Μονάχου (9) – Ερυθρός Αστέρας (10) 97-93
2ος γύρος
Ρεάλ Μαδρίτης (7) – Μπάγερν Μονάχου (9) 93-71
Πέρασαν στα πλέι-οφ: Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης
Τι έκαναν στα πλέι-οφ:
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
Φενέρμπαχτσε – Παρί 3-0
Η διαδικασία και το πρόγραμμα των play-in της φετινής Euroleague
Τρίτη 21 Απριλίου
Play-in 1: 7ος – 8ος (ο νικητής παίρνει την 7η θέση – ο χαμένος έχει δεύτερη ευκαιρία)
Play-in 2: 9ος – 10ος (ο νικητής αντιμετωπίζει τον χαμένο του 7ος-8ος, ο χαμένος αποχαιρετά τη διοργάνωση)
Παρασκευή 24 Απριλίου
Play-in 3: Χαμένος Play-in 1 – Νικητής Play-in 2 (ο νικητής παίρνει την 8η θέση, ο χαμένος αποχαιρετά τη διοργάνωση)
- Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague
