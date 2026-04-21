Εγκατάσταση αλεξικέραυνων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης, υλοποίησε την εγκατάσταση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας (αλεξικέραυνων), αρχικά στις σχολικές μονάδες της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση και αφορά στο σύνολο τα ακόλουθα σχολικά συγκροτήματα:

1ο Γυμνάσιο Μελισσίων,

1ο Δημοτικό Μελισσίων,

2ο Δημοτικό Μελισσίων,

2ο Γυμνάσιο Μελισσίων,

3ο Δημοτικό / 3ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων,

4ο Δημοτικό / 4ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων και

το Λύκειο Μελισσίων.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του δήμου Πεντέλης, «οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης στα εξής σχολικά κτίρια: 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων, 1ο Δημοτικό Μελισσίων, 2ο Γυμνάσιο Μελισσίων, 3ο Δημοτικό / 3ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων και 4ο Δημοτικό / 4ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων. Παράλληλα, άμεσα ξεκινούν οι εργασίες στο Λύκειο Μελισσίων και στο 2ο Δημοτικό Μελισσίων».

«Επενδύουμε σε ασφαλή, λειτουργικά και σύγχρονα σχολεία»

Η Δήμαρχος Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου δήλωσε:

«Η ασφάλεια των παιδιών μας και της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τον Δήμο Πεντέλης. Με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας στις σχολικές μονάδες των Μελισσίων, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς τη θωράκιση των υποδομών μας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να επενδύουμε σε ασφαλή, λειτουργικά και σύγχρονα σχολεία για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Δήμου μας».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Φώτης Φωτίου ανέφερε σχετικά:

«Η τοποθέτηση σύγχρονων αλεξικέραυνων στις σχολικές μας μονάδες ενισχύει έμπρακτα το επίπεδο ασφάλειας των υποδομών, μειώνοντας τους κινδύνους που προκύπτουν από έντονα καιρικά φαινόμενα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος ενός συνολικού τεχνικού σχεδιασμού για τη συστηματική αναβάθμιση των σχολείων, ο οποίος θα συνεχιστεί και στις δημοτικές κοινότητες Πεντέλης και Νέας Πεντέλης».