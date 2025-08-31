Η κακοκαιρία σάρωσε χθες, με ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις να προκαλούν αρκετά προβλήματα κυρίως σε Κέρκυρα, Ιωάννινα, Κοζάνη και Γρεβενά. Η κακοκαιρία θα επιμείνει και σήμερα με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια με βαθμιαία βελτίωση σε όλες τις περιοχές.

Τα φαινόμενα προκάλεσαν πλημμύρες, διακοπές ρεύματος, προβλήματα στις αερομεταφορές και σοβαρές ζημιές σε υποδομές

Συγκεκριμένα στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται τις πρώτες πρωινές ώρες κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ και σε τοπικό επίπεδο 6 μποφόρ, ενώ θα είναι σχετικά αυξημένες και συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Η κακοκαιρία σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα

Χθες λόγω της καταρρακτώδους βροχής πλημμύρισαν δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά. Περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» ανέστειλε κάθε απογείωση και προσγείωση λόγω χαμηλής νέφωσης και ισχυρής ηλεκτρικής δραστηριότητας.

Στα Ιωάννινα, οι ισχυροί άνεμοι κατέστρεψαν τη σκηνή που είχε στηθεί για συναυλία των Άννας Βίσση, Αντώνη Ρέμου και Χρήστου Μάστορα, με αποτέλεσμα την ακύρωση της εκδήλωσης. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Πτώσεις δέντρων σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ άφησαν χωρίς ηλεκτροδότηση μεγάλα τμήματα των Γρεβενών και του Βοΐου Κοζάνης. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν ήταν τα χωριά Τσοτύλι, Αμυγδαλιές, Σύνδενδρο και Κυδωνιές.

Κακοκαιρία: Έπεσαν πάνω από 20.000 κεραυνοί το Σάββατο

Οι βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας από τις μεσημεριανές έως τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025.

H ανάλυση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025 έχουν καταγραφεί στις προαναφερθείσες περιοχές περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων σχεδόν 8.000 στην ξηρά και σχεδόν 12.000 στη θάλασσα, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Overshooting top

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως τα φαινόμενα είχαν πολύ ισχυρή κατακόρυφη ανάπτυξη και έντονη ηλεκτρική/τροφοδοτική δραστηριότητα. Αυτά συνάδουν με την εικόνα ισχυρού overshooting top, που δημιουργεί ισχυρούς ανέμους, διακυμάνσεις πίεσης, ηλεκτρικά φορτία και ακραία φαινόμενα χαλαζιού ή υδροστροβίλων.

✅Οι αναφορές του @Starchannelnew1 που μιλούν για ξεριζωμένα δέντρα στη Δυτική Μακεδονία, πτώση εξέδρας στα Ιωάννινα και ακόμη υδροστρόβιλο — ένδειξη ότι τα φαινόμενα είχαν πολύ ισχυρή κατακόρυφη ανάπτυξη και έντονη ηλεκτρική/τροφοδοτική δραστηριότητα. Από το μεσημβρινό δελτίο… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 30, 2025

Ο ίδιος σημειώνει ότι «η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C που σημαίνει ότι η κορυφή ανέβηκε περίπου 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση. Η τιμή –11.24 °C αναφέρεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας του νέφους (στην κορυφή του) και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στο ύψος της τροπόπαυσης. Δηλαδή το νέφος είναι 11.24 °C ψυχρότερο από την τροπόπαυση. Αυτό μεταφράζεται σε σημαντική υπέρβαση: συνήθως τέτοιες αποκλίσεις αντιστοιχούν σε κορυφές που έχουν ανέβει 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση.

Άρα η καταιγίδα δεν σταμάτησε στην τροπόπαυση αλλά συνέχισε δυναμικά πιο ψηλά, διαπερνώντας τη στρατόσφαιρα, επειδή η ισχυρή ανοδική ροή (updraft) είχε αρκετή ορμή ώστε να ξεπεράσει το «καπάκι» της ατμόσφαιρας.

H ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΊΔΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ 30-8-2025

✔Η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C που σημαίνει ότι η κορυφή ανέβηκε περίπου 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση. Η τιμή –11.24 °C αναφέρεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της… pic.twitter.com/GQXhweXeu3 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 30, 2025

Γιατί συμβαίνει αυτό

«Σε πολύ ισχυρές καταιγίδες (supercells, mesoscale convective systems) η θερμική ανωμεταφορά είναι τόσο ισχυρή που οι ανοδικές κινήσεις «τρυπούν» την τροπόπαυση. Αν και η στρατόσφαιρα είναι σταθερό στρώμα (θερμοκρασία αυξάνει με το ύψος), το updraft έχει τέτοια κινητική ενέργεια ώστε να προκαλεί παροδικές διεισδύσεις.

Το φαινόμενο συνδέεται με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους, χαλάζι και ενίοτε δημιουργία gravity waves που διαδίδονται στη στρατόσφαιρα», σημειώνει ο κ. Κολλυδάς.