Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένεται βελτίωση
31 Αυγούστου 2025 | 08:10

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένεται βελτίωση

Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Συνεχίζεται η κακοκαιρία στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου, καθώς σύμφωνα με την ΕΜΥ προβλέπονται τις πρώτες πρωινές ώρες κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 35 βαθμών Κελσίου – Μέχρι 5 μποφόρ οι άνεμοι

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα θα σχηματιστούν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με εκδήλωση τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων. Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμίαια θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται μετά το μεσημέρι από τα δυτικά στη Μακεδονία και από αργά το απόγευμα στη Θράκη.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και το Ιόνιο θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα βόρεια τμήματα και τις μεσημβρινές ώρες στην Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Nεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε στα βορειοανατολικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

