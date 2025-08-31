newspaper
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Περιπέτεια στο Ιόνιο: Πλοίο που έκανε το δρομολόγιο Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα «πάλευε» με την καταιγίδα
31 Αυγούστου 2025

Περιπέτεια στο Ιόνιο: Πλοίο που έκανε το δρομολόγιο Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα «πάλευε» με την καταιγίδα

Τρεις αποτυχημένες προσπάθειες πρόσδεσης στην Ηγουμενίτσα έκανε το πλοίο, ώσπου κατάφερε να δέσει με ασφάλεια.

Σύνταξη
Μεγάλη ταλαιπωρία έζησαν το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) οι επιβάτες του δρομολογίου Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα, όταν το πλοίο τους βρέθηκε στο μάτι έντονης καταιγίδας.

Tο πλοίο προσπάθησε τρεις φορές να προσεγγίσει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με το πλήρωμα να δίνει πραγματική μάχη με τους ισχυρούς ανέμους και την καταρρακτώδη βροχή.

Τελικά, μετά από συνεχείς προσπάθειες, το πλοίο κατάφερε να δέσει με ασφάλεια και όλοι οι ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν χωρίς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το epirusgate, οι επιβάτες περιέγραψαν στιγμές αγωνίας, με αρκετούς να παραδέχονται πως φοβήθηκαν για την ασφάλειά τους.

Ένας επιβάτης κατέγραψε μάλιστα σε βίντεο την κακοκαιρία, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές εν πλω.

Δείτε το βίντεο:

YouTube thumbnail

Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα

Υπενθυμίζεται ότι τα Επτάνησα και όλη η Δυτική Ελλάδα βρέθηκαν το Σάββατο αντιμέτωπες με δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Στην Κέρκυρα, η καταρρακτώδης βροχή και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στο νησί, καθώς ορισμένες περιοχές βρέθηκαν για ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν από τη βροχή, ενώ στο αεροδρόμιο διεκόμισαν για ώρες οι απογειώσει και οι προσγειώσεις λόγω της ισχυρής κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Η κακοκαιρία έπληξε το νησί σε δυο χρονικά διαστήματα, με την πρώτη ισχυρή βροχόπτωση να πέφτει περίπου στις 5:14 το απόγευμα και για 20 λεπτά, και τη βροχή να ξεκινά ξανά λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα και να διαρκεί για περισσότερα από 40 λεπτά, πλημμυρίζοντας πολλές περιοχές.

World
Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Stream newspaper
Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο
Ελλάδα 30.08.25

Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο

Όπως υπογραμμίζει η Σύγκλητος του Παντείου, το πανεπιστήμιο «έχει μια μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και δεν επιθυμεί «τη συνεργασία με θεσμούς που άμεσα η έμμεσα νομιμοποιούν πολιτικές που στην παρούσα συγκυρία στηρίζουν εγκλήματα πολέμου»

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος
Στο Ηράκλειο Κρήτης 30.08.25

Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι - Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι διασώστες που έφτασαν με το ασθενοφόρο παρέλαβαν το παιδί, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύνταξη
Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;
Deutsche Welle 31.08.25

Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;

Για μια ακόμα φορά ακούστηκε ότι η γαλλογερμανική μηχανή «πήρε μπροστά», αλλά η εσωτερική κατάσταση και στις δύο χώρες προκαλεί ερωτηματικά και για το αν και πόσο γρήγορα μπορεί αυτή να κινηθεί.

Σύνταξη
Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει
Fizz 31.08.25

Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει

Η φίλη της αδικοχαμένης Αλεξάνδρας αποκάλυψε ότι θα δώσει το όνομά της στην κόρη της, ώστε «να μείνει άλλο ένα κομμάτι της κοντά μας».

Σύνταξη
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

in.gr Team
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
Κόσμος 30.08.25

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Σύνταξη
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Κόσμος 30.08.25

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Σύνταξη
