Περιπέτεια στο Ιόνιο: Πλοίο που έκανε το δρομολόγιο Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα «πάλευε» με την καταιγίδα

Μεγάλη ταλαιπωρία έζησαν το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) οι επιβάτες του δρομολογίου Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα, όταν το πλοίο τους βρέθηκε στο μάτι έντονης καταιγίδας.

Tο πλοίο προσπάθησε τρεις φορές να προσεγγίσει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με το πλήρωμα να δίνει πραγματική μάχη με τους ισχυρούς ανέμους και την καταρρακτώδη βροχή.

Τελικά, μετά από συνεχείς προσπάθειες, το πλοίο κατάφερε να δέσει με ασφάλεια και όλοι οι ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν χωρίς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το epirusgate, οι επιβάτες περιέγραψαν στιγμές αγωνίας, με αρκετούς να παραδέχονται πως φοβήθηκαν για την ασφάλειά τους.

Ένας επιβάτης κατέγραψε μάλιστα σε βίντεο την κακοκαιρία, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές εν πλω.

Δείτε το βίντεο:

Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα

Υπενθυμίζεται ότι τα Επτάνησα και όλη η Δυτική Ελλάδα βρέθηκαν το Σάββατο αντιμέτωπες με δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Στην Κέρκυρα, η καταρρακτώδης βροχή και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στο νησί, καθώς ορισμένες περιοχές βρέθηκαν για ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν από τη βροχή, ενώ στο αεροδρόμιο διεκόμισαν για ώρες οι απογειώσει και οι προσγειώσεις λόγω της ισχυρής κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Η κακοκαιρία έπληξε το νησί σε δυο χρονικά διαστήματα, με την πρώτη ισχυρή βροχόπτωση να πέφτει περίπου στις 5:14 το απόγευμα και για 20 λεπτά, και τη βροχή να ξεκινά ξανά λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα και να διαρκεί για περισσότερα από 40 λεπτά, πλημμυρίζοντας πολλές περιοχές.