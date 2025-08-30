newspaper
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Κακοκαιρία: 100 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων
Ελλάδα 30 Αυγούστου 2025 | 22:57

Κακοκαιρία: 100 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων

Η κακοκαιρία χτύπησε την Κέρκυρα και περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Σύνταξη
Πολλά προβλήματα προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίες που επηρέασε τις απογευματινές ώρες την Κέρκυρα και περιοχές στις  Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Οι ισχυρές βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 100 κλήσεις, ενώ ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε  57 περιπτώσεις.

Ειδικότερα :

  • 23 κλήσεις στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Καστοριάς) και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία (1) αφαίρεση αντικειμένου.
  • 15 κλήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Θεσσαλονίκη, Π.Ε. Ημαθίας, Π.Ε. Πέλλας, Π.Ε. Χαλκιδικής) και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και τρείς (3) αφαιρέσεις αντικειμένων.
  • 50  κλήσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κέρκυρας) και πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) αντλήσεις υδάτωνδύο (2) κοπές δέντρων και δύο (2) αφαιρέσεις αντικειμένων
  • 12 κλήσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Θεσπρωτίας) και πραγματοποιήθηκαν 11 κοπές δέντρων και μια (1) άντληση υδάτων

Στην Καστοριά

Στην Καστοριά σημειώθηκαν καταστροφές από το ξαφνικό μπουρίνι με θυελλώδεις ανέμους

Μεγάλες ζημιές και σε καλλιέργειες στην Καστοριά

Στην Κοζάνη

Στην Κέρκυρα


World
Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

inWellness
inTown
Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο
Ελλάδα 30.08.25

Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο

Όπως υπογραμμίζει η Σύγκλητος του Παντείου, το πανεπιστήμιο «έχει μια μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και δεν επιθυμεί «τη συνεργασία με θεσμούς που άμεσα η έμμεσα νομιμοποιούν πολιτικές που στην παρούσα συγκυρία στηρίζουν εγκλήματα πολέμου»

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος
Στο Ηράκλειο Κρήτης 30.08.25

Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι - Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι διασώστες που έφτασαν με το ασθενοφόρο παρέλαβαν το παιδί, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύνταξη
Αλιβέρι: Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο και η μητέρα – Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα
Τραγωδία 30.08.25

Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο στο Αλιβέρι και η μητέρα - Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα

Η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι στο Αλιβέρι συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τζιπ - Ο οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία ενώ η σύζυγός του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Σύνταξη
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

Σύνταξη
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
Κόσμος 30.08.25

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Σύνταξη
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Κόσμος 30.08.25

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη
Super League 30.08.25

Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη

Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στον Σίριλ Ντέσερς, όμως ο 30χρονος επιθετικός βρίσκεται στην αποστολή της Ρέιντζερς για το ντέρμπι με τη Σέλτικ, ενώ κλήθηκε και στην Εθνική Νιγηρίας.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο
Ελλάδα 30.08.25

Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο

Όπως υπογραμμίζει η Σύγκλητος του Παντείου, το πανεπιστήμιο «έχει μια μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και δεν επιθυμεί «τη συνεργασία με θεσμούς που άμεσα η έμμεσα νομιμοποιούν πολιτικές που στην παρούσα συγκυρία στηρίζουν εγκλήματα πολέμου»

Σύνταξη
Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο
On Field 30.08.25

Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν καθοριστικός και στον Βόλο για τον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται που τον χρησιμοποιεί πίσω από τον σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
Αμπού Ομπέιντα 30.08.25

Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς

Πραγματοποιήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη της Γάζας, η οποία είχε στόχο τον εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Σύνταξη
Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά
Κλιμάκωση 30.08.25

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν νωρίτερα το θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους, σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά

Σύνταξη
Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)

Ο Γκουστάβο Μάντσα μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα, για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το τι θα δώσει στο αγωνιστικό κομμάτι.

Σύνταξη
Η Gen Z Βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα
Κόσμος 30.08.25

Η Gen Z Βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα

Αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα είναι η Gen Z, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβιώσει, σε αντίθεση με όσα λέγονται για την «σπάταλη» φύση της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: ΑΕΛ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: ΑΕΛ – Κηφισιά

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό
Κόσμος 30.08.25

Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό

Η μεγάλη κατολίσθηση έχει κόψει δρόμο στα δύο στη Νορβηγία - Μια προηγούμενη προσπάθεια διάσωσης μετατρέπεται σε επιχείρηση αναζήτησης ενός άνδρα, που τώρα πιστεύεται ότι έχει πεθάνει

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

