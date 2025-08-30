Κακοκαιρία: 100 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων
Η κακοκαιρία χτύπησε την Κέρκυρα και περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας
- Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
- Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
- Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
- Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου
Πολλά προβλήματα προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίες που επηρέασε τις απογευματινές ώρες την Κέρκυρα και περιοχές στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
Οι ισχυρές βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.
Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 100 κλήσεις, ενώ ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε 57 περιπτώσεις.
Ειδικότερα :
- 23 κλήσεις στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Καστοριάς) και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία (1) αφαίρεση αντικειμένου.
- 15 κλήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Θεσσαλονίκη, Π.Ε. Ημαθίας, Π.Ε. Πέλλας, Π.Ε. Χαλκιδικής) και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και τρείς (3) αφαιρέσεις αντικειμένων.
- 50 κλήσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κέρκυρας) και πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) αντλήσεις υδάτων, δύο (2) κοπές δέντρων και δύο (2) αφαιρέσεις αντικειμένων
- 12 κλήσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Θεσπρωτίας) και πραγματοποιήθηκαν 11 κοπές δέντρων και μια (1) άντληση υδάτων
Στην Καστοριά
Στην Καστοριά σημειώθηκαν καταστροφές από το ξαφνικό μπουρίνι με θυελλώδεις ανέμους
Μεγάλες ζημιές και σε καλλιέργειες στην Καστοριά
Στην Κοζάνη
Στην Κέρκυρα
Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Χωρίς ρεύμα
Και κλιματισμό το αεροδρόμιο pic.twitter.com/kC10DXMshD
— Corfu kerkyrasimera newspaper «Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ» (@corfunewspaper) August 30, 2025
- Τι απέγινε ο «νέος δρόμος του μεταξιού» της Κίνας
- Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον
- Ποια είναι η κίνηση στο αεροπλάνο που εξοργίζει το πλήρωμα – και την κάνουν όλοι
- Σε δύσκολη θέση ο Τεν Χαγκ – Γκρίνια των οπαδών της Λεβερκούζεν για τον Ολλανδό τεχνικό
- Κακοκαιρία: 100 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων
- Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις