Πάνω από 18.000 κεραυνοί μέσα στη μέρα – Πού έπεσε η περισσότερη βροχή

Αρκετές περιοχές της χώρας επηρεάζει η κακοκαιρία του «ανάποδου Π» όπως την έχουν παρομοιάσει οι μετεωρολόγοι, καθώς οι περιοχές που πλήττει σκιαγραφούν ένα «|_|» στον χάρτη της χώρας.

Στα Δυτικά και Ανατολικό Αιγαίο τα έντονα φαινόμενα

Όπως κατέγραψε το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 18:20 καταγράφηκε από τον σταθμό της Κέρκυρας και ήταν ίσο με 54 χιλιοστά. Ακολούθησαν ο Μανταμάδος Λέσβου με 47,8 και τα Κύθηρα με 31,4.

Χιλιάδες κεραυνοί

Παράλληλα μεγάλος αριθμός καταιγίδων και ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του 24ώρου έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 986 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 17.254 πάνω από τη θάλασσα.

Δηλαδή, σημειώθηκαν μέσα σε 18 ώρες 18.240 κεραυνοί, κάτι που αναλογεί σε περισσότερους από 1.000 ανά ώρα!

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρικών εκκενώσεων κατεγράφη στις περιοχές του Ιονίου και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου.