Η κακοκαιρία πλήττει τα Επτάνησα – Πολλά προβλήματα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων

Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 22/10 κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ τις πρώτες απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως την Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στους Παξούς (75 χιλιοστά) και ακολουθεί η Ζάκυνθος με σχεδόν 65 χιλιοστά.

Σοβαρά προβλήματα στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο από την καταρρακτώδη βροχή δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού, καθώς οι δρόμοι πλημμύρισαν.

Ειδικότερα, προβλήματα προκλήθηκαν σε Λιθακιά, Άγιο Σώστη και Λαγανά, με τους δρόμους σε κάποιες περιπτώσεις να είναι απροσπέλαστοι.

Επίσης, πλημμυρικά φαινόμενα έχουν σημειωθεί και σε Καλπάκι, Αγγερικό και Καλλιπάδο, όπου τα χαντάκια υπερχείλισαν εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων. Η υπερχείλιση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη συσσώρευση απορριμμάτων και ξερών χόρτων που εμπόδισαν τη ροή του νερού.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου εφιστά την προσοχή των οδηγών, ιδιαίτερα στα εξής σημεία:

• Άγιο Κήρυκα προς Καλλιπάδο (θέση “Βάλτα” έως Οινοποιείο Callinico)

• Ε.Ο. Ζακύνθου – Ρομιρίου (Καλπάκι)

• Σαρακινάδο (από τις νεροτσουλήθρες έως το ΕΠΑΛ)

Έγιναν και κατολισθήσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Λιθακιά και τον Αγαλά επιχειρούν μηχανήματα για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων.



Όπως υπογραμμίζει η προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου, Μαρία Μουζάκη, στις περιοχές που έχουν αναφερθεί προβλήματα, οι οδηγοί θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως και το βράδυ, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα.