Ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (22/10) έως το πρωί της Πέμπτης (23/10), σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας το διήμερο 22-23 Οκτωβρίου

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά το Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το μεσημέρι έως της νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Νότιο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά.

Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα από το πρωί της Πέμπτης

Στη συνέχεια και έως το πρωί της Πέμπτης τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Στερεά και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, πιθανότητα ισχυρών κατά τόπους φαινόμενων υπάρχει και για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το μεσημέρι και απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Τετάρτη κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Θερμοκρασία και άνεμοι

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 20, στην Ήπειρο από 11 έως 18, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 24, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 21, στις Κυκλάδες από 13 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες, τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.