Βροχερές θα είναι οι επόμενες ημέρες με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το απόγευμα της Κυριακής (19.10.2025) τα φαινόμενα θα ενταθούν, καθώς αναμένονται καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο και Πελοπόννησο. Η αλλαγή του καιρού θα είναι αισθητή αύριο Δευτέρα και στο νότιο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά οι βροχές μέχρι στιγμής σήμερα είναι ποτιστικές. Την Τρίτη θα υπάρξει μια μικρή βελτίωση, ενώ Τετάρτη και Πέμπτη αναμένεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ουσιαστικά τη χώρα θα επηρεάσει ο «καιρός του ανάποδου Π».

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έκανε ανάρτηση με την δορυφορική αποτύπωση του καιρού το πρωί της Κυριακής και πώς κινούνται οι καταιγίδες

Στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει: «Πολύ καλές ποτιστικές βροχές σήμερα σε όλα τα κεντρικά και νότια. Οι καταιγίδες από το απόγευμα θα πλησιάσουν στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και αύριο θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση -αλλά πρόσκαιρη – από το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ την Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται το δεύτερο κύμα που θα επηρεάσει τα δυτικά τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (“καιρός του ανάποδου Π ” ).

Βελτίωση του καιρού από Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου), ενώ η πρόγνωση για την 28η είναι ακόμη επισφαλής».

🎯ΠΟΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ- «Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

✅ Πολύ καλές ποτιστικές βροχές σήμερα σε όλα τα κεντρικά και νότια . Οι καταιγίδες από το απόγευμα θα πλησιάσουν στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και αύριο θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο . Σταδιακή βελτίωση -αλλά πρόσκαιρη – από… pic.twitter.com/N2Y0TyNboK — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 19, 2025

«Η δορυφορική αποτύπωση του καιρού το πρωί της Κυριακής 19-10-2025 με τις ισχυρές καταιγίδες να αναπτύσσονται κινούμενες ανατολικότερα. Η κορυφή του Cb ανοιχτά του Ιονίου , έχει ξεπεράσει την τροπόπαυση και ξεπερνά τα 10km σε ύψος».