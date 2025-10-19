Χαλάει από σήμερα Κυριακή ο καιρός με βροχές, καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και ενισχυμένους ανέμους.

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από σήμερα Κυριακή και θα κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη (23.10.2025) και μάλιστα σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα.

Οι βροχές το επόμενο διήμερο θα επηρεάσουν κυρίως τη κεντρική και τη νότια Ελλάδα αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και τη Δευτέρα στις Κυκλάδες. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα Νοτιοδυτικά.

Σήμερα και αύριο αναμένονται βροχές στα κεντρικά και τα νότια της χώρας όπως τα νότια του Ιονίου, η Θεσσαλία, η Στερεά, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν θα είναι και Αττική όπου οι βροχές έχουν ξεκινήσει από τα ξημερώματα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ

Οι βροχές το επόμενο διήμερο θα επηρεάσουν κυρίως τη κεντρική και τη νότια Ελλάδα . Οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόνησσο και τη Δευτέρα στις Κυκλάδες. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα Νοτιοδυτικά.… pic.twitter.com/3Cu9PEc0DR — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 18, 2025

Για σήμερα την Κυριακή (19.10.2025), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στη χώρα, σποραδικές καταιγίδες στην Πελοπόννησο και αργά το βράδυ στις Κυκλάδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 20, στη Θεσσαλία από 12 έως 21, στην Ήπειρο από 10 έως 20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 14 έως 20 με 21, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 20, στα νησιά του Αιγαίου από 13 έως 23 (στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 20), στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, στα ανατολικά από βορειοδυτικές και σταδιακά από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και βαθμιαία από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και το μεσημέρι και το απόγευμα νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.

Ο καιρός την Δευτέρα (20.10.2025)

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες ασθενείς βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βόρειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (21.10.2025)

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη (22.10.2025)

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Πέμπτη (23.10.2025)

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.