Ο καιρός θα μεταβληθεί εκ νέου τα επόμενα 24ωρα, με τα φαινόμενα να πλήττουν και το λεκανοπέδιο της Αττικής, αρχής γενομένης από το πρωί της προσεχούς Κυριακής (19/10).

Ειδικότερα, από την Κυριακή το πρωί θα έρθει η «δεύτερη δόση» από το νέο κύμα κακοκαιρίας, καθώς το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα και θα φέρει πολλές βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι καταιγίδες θα εντοπίζονται ιδιαίτερα σε Πελοπόννησο και στο Αιγαίο, ενώ θα επηρεαστεί πολύ και ο νομός Αττικής. Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά, οι βροχές θα είναι συνεχείς σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Θα πέσει αρκετό νερό, ενώ αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με συννεφιά, που δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Τη Δευτέρα θα υπάρχουν κάποιες καταιγίδες πάλι σε Πελοπόννησο και Αιγαίο, ενώ την Τρίτη ο καιρός θα είναι καλύτερος.

Ωστόσο, την Τετάρτη θα έχουμε πάλι νέες βροχές στα δυτικά και από την Πέμπτη θα σημειωθεί αισθητή βελτίωση.

Ο καιρός το Σάββατο:

Το Σάββατο προβλέπεται κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά σε όλη τη χώρα.

Βροχές μέτριας έντασης θα σημειωθούν μέχρι αργά το απόγευμα στα δυτικά, στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο.

Το βράδυ θα σταματήσουν στις περισσότερες από τις συγκεκριμένες περιοχές, με εξαίρεση τα δυτικά και τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Θράκη και βόρειο Αιγαίο όπου θα βρέχει κατά τόπους και τη νύχτα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται διάσπαρτες βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στις Κυκλάδες, αλλά και αρκετά διαστήματα με ήλιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως 21 στα βόρεια, 23-24 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και μέχρι 26 στα ανατολικά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο οι πρωινοί νοτιάδες θα στραφούν σε δυτικούς 3-5 μποφόρ, και στο βόρειο Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι νεφελώδης, με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά κυρίως του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-25 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι μεταβλητοί, και πρόσκαιρα βόρειοι μέχρι 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις θα έχουμε μέχρι το απόγευμα και ασθενής βροχή το πρωί στα νότια παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία από 14-21 βαθμούς και οι άνεμοι βόρειοι ασθενείς.