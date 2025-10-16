Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο 24ωρο, με τη νέα κακοκαιρία να διαρκεί μέχρι και τη Δευτέρα. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας.

Όπως αναφέρει, από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου έως και το απόγευμα της ίδιας ημέρας, απαιτείται αυξημένη προσοχή σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα.

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με ποσότητες βροχής που ενδέχεται να φτάσουν έως και τους 80 τόνους ανά στρέμμα, προσθέτει ο ίδιος. Επίσης, συμπληρώνει, πιθανόν να σημειωθούν και τοπικές θύελλες, με νοτιάδες που σε ριπές θα φτάνουν τα 80 χλμ./ώρα.

Πολύ νερό σε λίγο διάστημα προβλέπεται να πέσει σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική

Στη συνέχεια κάνει λόγο για μια δεύτερη ατμοσφαιρική διαταραχή που αναμένεται από το βράδυ της Κυριακής και θα κρατήσει έως και το βράδυ της Δευτέρας. Αυτή βάσει των πρώτων στοιχείων, θα πλήξει κυρίως τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική, όπου προβλέπονται φαινόμενα «ραγδαιότητας», δηλαδή μεγάλος όγκος βροχής που πέφτει σε μικρό χρονικό διάστημα.

Μαρουσάκης: Καιρός τύπου «Π»

Από την πλευρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για επιστροφή σε φθινοπωρινό μοτίβο. «Με τον καιρό να συμβαδίζει με την εποχή που βρισκόμαστε θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές επιστρέφουν, ενώ και η θερμοκρασία που τις τελευταίες ημέρες μας θύμισε κάτι από χειμώνα ιδιαίτερα τη νύχτα και το πρωί και με έμφαση περιοχές προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, θα αρχίσει να εναρμονίζεται περισσότερο με την εποχή» αναφέρει.

Ο κ. Μαρουσάκης αναφέρεται επίσης σε πέντε χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας όπως αυτή θα εξελιχθεί έως τη Δευτέρα:

• Αύριο Παρασκευή οι περισσότερες και εντονότερες βροχές θα αφορούν τη δυτική Ελλάδα όπου σε αυτές τις περιοχές θα επικρατήσουν και τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι.

• Το Σάββατο θα επικρατήσει σταδιακά ο καιρός τύπου «Π», που σημαίνει ότι οι βροχές με γενικά ήπιες εντάσεις θα αφορούν τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

• Μέσα στην Κυριακή αναμένουμε γενικευμένη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και από τα δυτικά με τοπικά ισχυρές βροχές – καταιγίδες φαινόμενα που θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές μέχρι και τη Δευτέρα.

• Μέσα στο Σάββατο θα δούμε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια (26° με 28° βαθμούς κελσίου).

• Ο νομός Αττικής φαίνεται να δέχεται αξιόλογες βροχές μέσα στη Δευτέρα».