Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα – Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Ελλάδα 16 Οκτωβρίου 2025 | 15:21

Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα – Οι πιο ευάλωτες περιοχές

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για έντονη κακοκαιρία στα δυτικά της χώρας, με βροχές και πιθανές θύελλες σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο 24ωρο, με τη νέα κακοκαιρία να διαρκεί μέχρι και τη Δευτέρα. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας.

Όπως αναφέρει, από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου έως και το απόγευμα της ίδιας ημέρας, απαιτείται αυξημένη προσοχή σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα.

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με ποσότητες βροχής που ενδέχεται να φτάσουν έως και τους 80 τόνους ανά στρέμμα, προσθέτει ο ίδιος. Επίσης, συμπληρώνει, πιθανόν να σημειωθούν και τοπικές θύελλες, με νοτιάδες που σε ριπές θα φτάνουν τα 80 χλμ./ώρα.

Πολύ νερό σε λίγο διάστημα προβλέπεται να πέσει σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική

Στη συνέχεια κάνει λόγο για μια δεύτερη ατμοσφαιρική διαταραχή που αναμένεται από το βράδυ της Κυριακής και θα κρατήσει έως και το βράδυ της Δευτέρας. Αυτή βάσει των πρώτων στοιχείων, θα πλήξει κυρίως τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική, όπου προβλέπονται φαινόμενα «ραγδαιότητας», δηλαδή μεγάλος όγκος βροχής που πέφτει σε μικρό χρονικό διάστημα.

Μαρουσάκης: Καιρός τύπου «Π»

Από την πλευρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για επιστροφή σε φθινοπωρινό μοτίβο. «Με τον καιρό να συμβαδίζει με την εποχή που βρισκόμαστε θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές επιστρέφουν, ενώ και η θερμοκρασία που τις τελευταίες ημέρες μας θύμισε κάτι από χειμώνα ιδιαίτερα τη νύχτα και το πρωί και με έμφαση περιοχές προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, θα αρχίσει να εναρμονίζεται περισσότερο με την εποχή» αναφέρει.

Ο κ. Μαρουσάκης αναφέρεται επίσης σε πέντε χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας όπως αυτή θα εξελιχθεί έως τη Δευτέρα:

• Αύριο Παρασκευή οι περισσότερες και εντονότερες βροχές θα αφορούν τη δυτική Ελλάδα όπου σε αυτές τις περιοχές θα επικρατήσουν και τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι.

• Το Σάββατο θα επικρατήσει σταδιακά ο καιρός τύπου «Π», που σημαίνει ότι οι βροχές με γενικά ήπιες εντάσεις θα αφορούν τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

• Μέσα στην Κυριακή αναμένουμε γενικευμένη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και από τα δυτικά με τοπικά ισχυρές βροχές – καταιγίδες φαινόμενα που θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές μέχρι και τη Δευτέρα.

• Μέσα στο Σάββατο θα δούμε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια (26° με 28° βαθμούς κελσίου).

• Ο νομός Αττικής φαίνεται να δέχεται αξιόλογες βροχές μέσα στη Δευτέρα».

Ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Κηφισίας: Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ – Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση
Σε τρελή πορεία 16.10.25

Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ στην Κηφισίας - Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση

Ο 21χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα κινούμενος επί της λεωφόρου Κηφισίας, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στην τζαμαρία των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης: Υπό κατάληψη η πρυτανεία ενάντια στις διαγραφές φοιτητών και τη συνεργασία με ισραηλινό ίδρυμα
Ελλάδα 16.10.25

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στις διαγραφές φοιτητών - Υπό κατάληψη η πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αιτία της κατάληψης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η σχεδιαζόμενη εφαρμογή του νόμου για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης που προβλέπει διαγραφές φοιτητών

Σύνταξη
Καβάλα: Τραυματισμός ναυτικού κατά τη διαδικασία απεμπλοκής κάβου από την προπέλα του «Blue Star Μύκονος»
Πριν τον απόπλου 16.10.25

Εργατικό ατύχημα στην Καβάλα - Τραυματίστηκε ναυτικός καθώς έλυνε τον κάβο από την προπέλα του «Blue Star Μύκονος»

Ο 44χρονος ναυτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Καβάλα ενώ το πλοίο «Blue Star Μύκονος» με 393 επιβάτες και προορισμό τη Λήμνο παραμένει στο λιμάνι

Σύνταξη
Δάφνη: Στις 29 Οκτωβρίου η δίκη του γιατρού που έδειρε τη 43χρονη οδηγό – Τι υποστηρίζει ο ίδιος
Για 29 Οκτωβρίου 16.10.25

Αναβλήθηκε η δίκη του γιατρού που ξυλοκόπησε την 43χρονη οδηγό - Τι υποστηρίζει ο ίδιος

Πληθαίνουν οι μάρτυρες υπεράσπισης για την 43χρονη - Επιβεβαιώνουν ότι ο 38χρονος βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση και την χτυπούσε με μανία, ενώ εκείνη δεν μπορούσε να αντιδράσει

Σύνταξη
Κίνηση στους δρόμους: Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Κίνηση στους δρόμους 16.10.25

Κόλαση στον Κηφισό: Ουρές 17 χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ποσειδώνος - Τι συνέβη

Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στους δρόμους της Αττικής - Ακινητοποιημένα οχήματα, προκάλεσαν μποτιλιάρισμα 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα καθόδου

Σύνταξη
Φοινικούντα: Πυκνώνει το μυστήριο για τη διπλή δολοφονία – Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα
Αλληλοκατηγορίες 16.10.25

Πυκνώνει το μυστήριο για τη δολοφονία στη Φοινικούντα - Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα

Αρνείται τις κατηγορίες ο φερόμενος ως εκτελεστής - Τι λέει ο δικηγόρος του - Δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία η εκδοχή του εκβιασμού για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε
Στο ΤOP-10 των ευφυών 16.10.25

Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε

Η Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ευφυείς κοινωνίες της Ευρώπης - Η εκπαιδευτική θέση, η ερευνητική παρουσία και το μήνυμα των αριθμών για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου
Mother Vérité 16.10.25

«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου

Ένα επιβλητικό μπρούτζινο άγαλμα ύψους δύο μέτρων στέκει έξω από τη Lindo Wing του νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο ως ένα «υπερμέγεθες αφιέρωμα στη μητρότητα»

Σύνταξη
Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας

Η κυβέρνηση διαψεύδει τις πληροφορίες και την έντονη φημολογία που ακουγόταν έως πριν λίγο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για παραίτηση του υπουργού, Κώστα Τσιάρα. Όπως λένε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Σύνταξη
Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ονόματι, Λιονέλ Μέσι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και άλλαξε τα πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Φάμελλος: Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες – Επίθεση σε Μητσοτάκη για εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

«Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες» - Επίθεση Φάμελλου για την εξωτερική πολιτική

«Θριαμβολογεί ο Μητσοτάκης γιατί ήταν μέρος του σκηνικού στο Σαρμ Ελ Σέιχ;», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος που ζήτησε να προχωρήσει η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Σύνταξη
Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων

Στα πιο απομονωμένα μέρη της Ελλάδας, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, όμως η ελπίδα ζει και μεγαλώνει μέσα από τα νέα παιδιά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα
ΚΚΕ 16.10.25

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα

«Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη - Σφοδρή επίθεση για τη στάση της κυβέρνησης στον πόλεμο στη Γάζα

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου
Super League 16.10.25

Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έμεινε... απ' έξω στις υποθέσεις των Τεττέη-Παντελίδη και Μπενίτεθ και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Τι ισχύει με τις άλλες αλλαγές.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα
#Cancel 16.10.25

Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα

Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία πέφτει στις 2 τα ξημερώματα. Όταν η Αθήνα σβήνει τα φώτα της, το θέατρο Αθηνών ανοίγει τους προβολείς του. Είμασταν εκεί στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ
ΠΑΣΟΚ 16.10.25

Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ

Στο στόχαστρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την κατηγόρησε για προπαγάνδα και ότι λειτούργησε ως «ντεκόρ» στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα

Σύνταξη
