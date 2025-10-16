Νέα κακοκαιρία μέχρι και τη Δευτέρα, αναμένουν μετεωρολόγοι, οι οποίοι προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Μάλιστα αναμένουν αξιόλογες βροχές και στην Αττική τη Δευτέρα.

Καιρός: Καμπανάκι για νέα κακοκαιρία

Ειδικότερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για επιστροφή σε φθινοπωρινό μοτίβο. «Με τον καιρό να συμβαδίζει με την εποχή που βρισκόμαστε θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές επιστρέφουν ενώ και η θερμοκρασία που τις τελευταίες ημέρες μας θύμισε κάτι από Χειμώνα ιδιαίτερα τη νύχτα και το πρωί και με έμφαση περιοχές προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, θα αρχίσει να εναρμονίζεται περισσότερο με την εποχή» αναφέρει.

Και συνεχίζει:

« Αύριο Παρασκευή οι περισσότερες και εντονότερες βροχές θα αφορούν τη δυτική Ελλάδα όπου σε αυτές τις περιοχές θα επικρατήσουν και τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι. Το Σάββατο θα επικρατήσει σταδιακά ο καιρός τύπου «Π», που σημαίνει ότι οι βροχές με γενικά ήπιες εντάσεις θα αφορούν τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Μέσα στην Κυριακή αναμένουμε γενικευμένη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και από τα δυτικά με τοπικά ισχυρές βροχές – καταιγίδες φαινόμενα που θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές μέχρι και τη Δευτέρα. Μέσα στο Σάββατο θα δούμε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια (26° με 28° βαθμούς κελσίου). Ο νομός Αττικής φαίνεται να δέχεται αξιόλογες βροχές μέσα στη Δευτέρα».

Δείτε χάρτες

Ο κ. Μαρουσάκης συνοδεύει τη σχετική του ανάρτηση με χάρτες:

Κακοκαιρία: Η πρόβλεψη Κολυδά

Για βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, κάνει λόγο στην πρόγνωσή του ο Θοδωρής Κολυδάς. Ο μετεωρολόγος εξηγεί σε ανάρτησή του πως «το πρώτο χαμηλό (χάρτης 1) κινείται αργά ανατολικά βορειοανατολικά και προβλέπεται να επηρεάσει κυρίως τα ΒΔ την Παρασκευή (χάρτης 2) με έντονα φαινόμενα και με τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες 7-8 μποφόρ το Ιόνιο και το δεύτερο χαμηλό (χάρτης 3) έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή. Αυτού του τύπου τα συστήματα χρήζουν παρακολούθησης, καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ παράλληλα προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής».

✍MIA EIKONA ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ- Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕ 4 ΕΙΚΟΝΕΣ

✔Δύο είναι τα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα (στην 4η εικόνα ο αθροιστικός υετός) .

✔Το πρωτο χαμηλό (χάρτης… pic.twitter.com/R2Ko4ySiz5 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 15, 2025

Κακοκαιρία: «Αξιόλογη συγκομιδή νερού…»

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει «αξιόλογη η συγκομιδή νερού για την δυτική Ελλάδα…». Όπως αναφέρει σε χθεσινή ανάρτησή του, «δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο (σ.σ τετραήμερο) με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας.

– Η πρώτη διαταραχή θα μας απασχολήσει, Παρασκευή ξημερώματα-Σάββατο μεσημέρι και η δεύτερη, Κυριακή μεσημέρι με Δευτέρα βράδυ.

– Για τις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρών να είναι αξιόλογες.

– Οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ (νότιοι), δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

– Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά».