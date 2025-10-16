Συννεφιασμένος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και ανέμους έως 7 μποφόρ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα ανατολικά θα σταματήσουν, όμως στο Ιόνιο θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις Σποράδες και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Κρήτη, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, στο Ιόνιο 6 και αργά το βράδυ 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα – Μέχρι 20 στη Θεσσαλονίκη

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βελτίωση το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά και βαθμιαία και στα κεντρικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και από αργά το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες όπου τις βραδινές ώρες θα ενταθούν. Εξασθένηση από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4, βαθμιαία στο Ιόνιο 5 με 6 και αργά το βράδυ 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.