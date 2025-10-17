Αγριεύει σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου ο καιρός με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για πιθανώς κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών μέχρι νωρίς το απόγευμα και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου μέχρι τις βραδινές ώρες καθώς και για νότιους – νοτιοανατολικούς ανέμους επίσης στο Ιόνιο εντάσεως 7 με 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, για σήμερα, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στο Ιόνιο πιθανώς να είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Νεφώσεις με βροχές αναμένονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 και στα κεντρικά και τα ανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι έως 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στην περιοχή Κέρκυρας- Παξών μέχρι νωρίς το απόγευμα και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου μέχρι τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 6 με 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, αρχικά στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση

Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως στα βόρεια, όπου το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.