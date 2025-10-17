newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Συμβαίνει τώρα:
17.10.2025 | 06:33
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Νταλίκα έπεσε στα κιγκλιδώματα
Καιρός: Καμπανάκι της ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε νησιά του Ιονίου – Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ
Ελλάδα 17 Οκτωβρίου 2025 | 06:20

Καιρός: Καμπανάκι της ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε νησιά του Ιονίου – Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ

Βροχερός ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για ισχυρά φαινόμενα σε Κέρκυρα και άλλα νησιά του Ιονίου

Σύνταξη
Αγριεύει σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου ο καιρός με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για πιθανώς κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών μέχρι νωρίς το απόγευμα και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου μέχρι τις βραδινές ώρες καθώς και για νότιους – νοτιοανατολικούς ανέμους επίσης στο Ιόνιο εντάσεως 7 με 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, για σήμερα, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στο Ιόνιο πιθανώς να είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Νεφώσεις με βροχές αναμένονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 και στα κεντρικά και τα ανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι έως 5 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στην περιοχή Κέρκυρας- Παξών μέχρι νωρίς το απόγευμα και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου μέχρι τις βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 6 με 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, αρχικά στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση
Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως στα βόρεια, όπου το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.
Ανεμοι: Ανατολικοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
Κληρονομιές 17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Το σχέδιο 16.10.25

Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Ελλάδα 16.10.25

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Σύνταξη
Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ελλάδα 16.10.25

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

Σύνταξη
Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»
Φοινικούντα 16.10.25

«Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε ο 22χρονος

Ο νεαρός που εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία κατέθεσε ότι όταν είπε στον φίλο του για τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ εκείνος του απάντησε ότι «θα τα κανονίσει όλα αυτός»

Σύνταξη
Μεσσηνία: 89χρονη άφησε την τελευταία της πνοή αβοήθητη στο Χαροκοπιό – Περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφόρο
Ελλάδα 16.10.25

Μεσσηνία: 89χρονη άφησε την τελευταία της πνοή αβοήθητη στο Χαροκοπιό – Περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφόρο

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.

Σύνταξη
Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών
Ελλάδα 16.10.25

Επιχείρηση Illuminati: Κύκλωμα έπαιρνε 8.000 ευρώ το άτομο για παράνομη διακίνηση μεταναστών - Πέντε συλλήψεις

Εντοπίστηκαν 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων, ενώ κατασχέθηκαν διαβατήρια, ταυτότητες και πλήθος καρτών με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροτσίπ

Σύνταξη
Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»
Ελλάδα 16.10.25

Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»

Η γυναίκα σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της και σοκάρει με τα όσα περιγράφει - Μάλιστα αναφέρει ότι ο σύζυγός της ήθελε να ανοίξουν οίκο ανοχής και να εκδίδει την ίδια και τις κόρες τους

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Καθημερινά βασανιστήρια 17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα
Περιουσιολόγιο 17.10.25

Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά από το Δημόσιο

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
Κληρονομιές 17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
Σύγχρονος Προμηθέας 17.10.25

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Σύνταξη
Γυναίκες και εργασία: Ισότητα στην πράξη και διαφάνεια στους μισθούς ζητάνε τα ευρωπαϊκά συνδικάτα
ΕTUC 17.10.25

Γυναίκες και εργασία: Ισότητα στην πράξη και διαφάνεια στους μισθούς ζητάνε τα ευρωπαϊκά συνδικάτα

Μόνο αν εφαρμοστεί πλήρως η οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια θα βελτιωθεί η θέση των γυναικών στην εργασία, υποστηρίζει η ETUC. Στη χώρα μας το έμφυλο μισθολογικό χάσμα ξεπερνάει το 16%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημοσκόπηση: Δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι – Έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη
Απεργία πείνας 17.10.25

Δημοσκόπηση: Δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι – Έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη

Αρνητικά κρίνουν οι πολίτες την κυβερνητική στάση απέναντι στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της MRB για τη συνολική εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη, ειδικά μετά τα Τέμπη.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και τα ηφαίστεια – Ίσως αρχίσουν να ξυπνούν πιο συχνά
Πάγος και φωτιά 17.10.25

Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και τα ηφαίστεια – Ίσως αρχίσουν να ξυπνούν πιο συχνά

Οι παγετώνες προστάτευαν έως σήμερα την επιφάνεια της γης από τις εκρήξεις ηφαιστείων. Καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί λιώσιμο των πάγων, ο κίνδυνος να εκρήγυνται συχνότερα τα ηφαίστεια είναι ορατός

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρώπη: Δίχως φρένο η στεγαστική κρίση – Δεύτερη η Αθήνα στην «απρόσιτη» κατοικία – O παράγοντας Airbnb
Δείκτης Deloitte 17.10.25

Δίχως φρένο η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη – Δεύτερη η Αθήνα στην «απρόσιτη» κατοικία - O παράγοντας Airbnb

Η διαρκής άνοδος τιμών στα ακίνητα πιέζει νοικοκυριά και κυβερνήσεις στην Ευρώπη - Πώς επιτείνει η βραχυχρόνια μίσθωση τη στεγαστική κρίση - Οι δείκτες Deloitte και UBS για τον κίνδυνο «φούσκας»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή Μαδούρο
«Ψέματα και σαπίλα» 17.10.25

Αντιπρόεδρος Βενεζουέλας: «Βρομιά» τα περί συνωμοσίας μου κατά του Μαδούρο

«Δεν έχουν ηθική, ούτε αρχές, διασπείρουν ψέματα και σαπίλα», ήταν η αντίδραση της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας στην είδηση ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή του Μαδούρο.

Σύνταξη
Κίνα: «Απολύτως κατασκευασμένες και αστήριχτες» οι κατηγορίες της Βρετανίας για κατασκοπεία
«Κατασκευασμένες» 17.10.25

Εντονη αντίδραση της Κίνας για κατηγορίες κατασκοπείας στη Βρετανία

Εντονα αντέδρασε η Κίνα στη δημοσιοποίηση καταθέσεων μαρτύρων από τη Βρετανία σχετικά με υπόθεση κατασκοπείας, τις κατηγορίες για την οποία θεωρεί «απολύτως κατασκευασμένες».

Σύνταξη
