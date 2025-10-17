Apps: Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού – Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις
Τα apps καιρού συχνά πέφτουν έξω στις προγνώσεις για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της πρόβλεψης καιρού, τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν.
Οι εφαρμογές (apps) καιρού συχνά δίνουν ανακριβείς προγνώσεις. Πόσες φορές ενώ έξω βρέχει, στην οθόνη μας βλέπουμε το σηματάκι του ήλιου; Δεν είναι λίγες οι φορές που οι προβλέψεις δεν πέφτουν μέσα.
Οι εφαρμογές παίρνουν αυτόματα δεδομένα από προγνωστικά μοντέλα. Δεν μεσολαβεί άνθρωπος να τα ελέγξει
Τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί μπορεί να πέφτουμε θύματα παραπληροφόρησης;
Οι βασικοί λόγοι που πέφτουν έξω οι προγνώσεις
Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι προγνώσεις των εφαρμογών μπορεί να είναι ανακριβείς είναι γιατί οι περισσότερες εφαρμογές καιρού παίρνουν αυτόματα δεδομένα από μεγάλα προγνωστικά μοντέλα (π.χ., GFS, ECMWF) χωρίς να μεσολαβεί μετεωρολόγος για να ελέγξει και να διορθώσει τα δεδομένα.
Η πρόβλεψη του καιρού είναι εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά σε περιοχές με πολύπλοκη τοπογραφία.
Τα μοντέλα δυσκολεύονται να λάβουν υπόψη τοπικά φαινόμενα και το μικροκλίμα μιας συγκεκριμένης πόλης ή χωριού. Η ύπαρξη ενός κοντινού βουνού, η θάλασσα ή μια λίμνη μπορεί να αλλάξει δραματικά τον καιρό (π.χ., να προκαλέσει μια ξαφνική τοπική καταιγίδα), κάτι που δεν «βλέπει» πάντα το γενικό μοντέλο.
Ο καιρός είναι ένα χαοτικό σύστημα όπου μια μικρή αλλαγή στις αρχικές συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε τεράστιες διαφορές στην τελική πρόβλεψη.
Η ακρίβεια της πρόβλεψης μειώνεται δραματικά αν είναι μακροπρόθεσμη. Οι ωριαίες ή ημερήσιες προβλέψεις είναι πολύ πιο αξιόπιστες από τις 5ήμερες ή 10ήμερες.
Τι λέει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας
Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, εξηγεί.
«Δεν είναι παράξενο, συμβαίνει συχνά. Οι εφαρμογές παίρνουν αυτόματα δεδομένα από προγνωστικά μοντέλα. Δεν μεσολαβεί δηλαδή άνθρωπος να τα ελέγξει. Επίσης πολλές φορές δεν γνωρίζουν το μικροκλίμα της περιοχής σου. Ούτε αν υπάρχει βουνό δίπλα, ούτε αν υπάρχει θάλασσα που αλλάζει τα πάντα».
Και συνεχίζει: «Δείχνουν απλά εικονίδια! Αν η πιθανότητα για βροχή είναι 30% θα σου δείξουν ήλιο και αν τύχει να βρέξει έπεσαν έξω. Ακόμη πολλές φορές τα δεδομένα τους ανανεώνονται ανά 6 ή 12 ώρες ή και περισσότερο. Οπότε η πρόγνωση είναι ήδη παλιά».
