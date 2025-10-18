Από τα ξημερώματα αλλάζει ο καιρός – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις

«Επιλεκτικές» χαρακτηρίζει τις βροχοπτώσεις που θα σημειωθούν την Κυριακή ο Σάκης Αρναούτογλου.

Παρουσιάζοντας την κίνηση των νεφώσεων στην ελληνική επικράτεια, όπως σημείωσε οι περιοχές που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα θα είναι στην κεντρική Ελλάδα.

Όπως τόνισε ο Σάκης Αρναούτογλου, θα δημιουργηθεί μια ζώνη που θα κόβει την Ελλάδα στη μέση και εντός της οποίας θα σημειώνονται βροχές και καταιγίδες.

Όπως φαίνεται Μακεδονία, Κρήτη και Ρόδος θα μείνουν εκτός νεφώσεων το μεγαλύτερο μέρος της Κυριακής, με τις υπόλοιπες περιοχές να πλήττονται από βροχοπτώσεις.

Από τα δυτικά η αλλαγή του καιρού

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η αλλαγή του καιρού θα έρθει από τα δυτικά, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Έτσι, τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν βροχές στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα και την Δυτική Πελοπόννησο, καθώς και τοπικά φαινόμενα στη Θράκη.

Νωρίς το πρωί, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στη Στερεά Ελλάδα και την Αττική, καθώς και την υπόλοιπη Πελοπόννησο, που θα σημειωθούν τοπικές μπόρες.

Έτσι, το μεσημέρι της Κυριακής οι βροχές θα φτάσουν μέχρι το βόρειο Αιγαίο, με τη Λέσβο και τη Χίο να βρίσκονται στο… πέρασμα της κακοκαιρίας.

Στα Επτάνησα τα ισχυρότερα φαινόμενα

Από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα της Κυριακής τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο ισχυρά στην περιοχή τη Ζακύνθου και της δυτικής Πελοποννήσου.

Κακοκαιρία και αφρικανική σκόνη προ των πυλών

Από τη Δευτέρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία φαίνεται να διατηρείται μέχρι και την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Στη σκόνη αναφέρθηκε με ανάρτησή του και ο διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Όπως έγραψε, «το πρώτο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης αναμένεται κατά τη διάρκεια του Σαββάτου 18/10 και το δεύτερο (και πιθανόν πιο ισχυρό) κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 20/10».

Την ανάρτηση συνοδεύει και με σύντομο βίντεο για τη μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα, σύμφωνα με το μοντέλο DUST/METEΟ.