Σε δύο κύματα αναμένεται η κακοκαιρία που θα πλήξει πολλές περιοχές της χώρας από αύριο, Κυριακή, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρεται στον άστατο καιρό των ημερών ως «τυπικά φθινοπωρινό».

Όπως γράφει στη σελίδα του στο Facebook, το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας έδωσε «μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο, ο δορυφόρος της @Jaxa κατέγραψε πάνω από 100mm» την Παρασκευή.

Για το Σάββατο ο ίδιος προσθέτει ότι θα επικρατήσει σχετική βελτίωση του καιρού με αστάθεια στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Αυτή την ανάπαυλα φαίνεται να διαδέχεται το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά από την Κυριακή και κρατάει έως τη Δευτέρα επηρεάζοντας πολλές περιοχές. Το δεύτερο κύμα αναμένεται «Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια για να έχουμε βελτίωση προς Αγίου Δημητρίου».

«Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας» σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά

«Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω απο την κανονικές για την εποχή τιμές (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου βλέπετε…)» καταλήγει ο ίδιος.

Κακοκαιρία και αφρικανική σκόνη προ των πυλών

Από τη Δευτέρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία φαίνεται να διατηρείται μέχρι και την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Στη σκόνη αναφέρθηκε με ανάρτησή του και ο διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Όπως έγραψε, «το πρώτο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης αναμένεται κατά τη διάρκεια του Σαββάτου 18/10 και το δεύτερο (και πιθανόν πιο ισχυρό) κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 20/10».

Την ανάρτηση συνοδεύει και με σύντομο βίντεο για τη μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα, σύμφωνα με το μοντέλο DUST/METEΟ.

ΕΜΥ: Πρόγνωση έως την Πέμπτη

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, το Σάββατο θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο δυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, στη Μακεδονία – Θράκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα, άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, θα υπάρχουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Οι άνεμοι στην ανατολική Πελοπόννησο δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Σε Κυκλάδες, Κρήτη, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανές τοπικές βροχές, άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενή βροχή στα βόρεια είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού για το Σάββατο, με χαμηλής έντασης ανέμους και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να μην αναμένεται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν θα εκδηλωθούν και καταιγίδες στo νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ηπειρο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το απόγευμα.

θα ενταθούν θα εκδηλωθουν και καταιγίδες στo νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα βόρειοι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες ασθενείς βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βόρειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Πέμπτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.